جوان آنلاین: خبرنگار شبکه المیادین از حملات جدید هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبرداد.

بر اساس گزارش این رسانه‌های لبنانی، جنگنده‌های اسرائیلی در دو نوبت شهرک‌های القنطره و بنی حیان در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شهرک‌های المنصوری و زوطر شرقی در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

منابع لبنانی از تخریب باغات زیتون در شهرک زوطر شرقی در جنوب لبنان به دست نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که انفجار‌هایی از سوی نظامیان اشغالگر در شهرک‌های یحمر الشقیف و عیناتا در حومه منطقه کونین-بیت حانون و حومه زوطر شرقی رخ داده است.

ساعاتی قبل نیز منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی دو منزل را در حدفاصل ببین روستا‌های عیتا الجبل و بیت یاحون در جنوب لبنان منفجر و با خاک یکسان کرد.

این منابع همچنین بیان کردند که منطقه عین السماحیه در حدفاصل شهرک زوطر شرقی و میفدون در شهرستان النبطیه، هدف حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همزمان رسانه‌های لبنانی گزارش داده بودند نظامیان رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب و ریشه‌کن کردن درختان زیتون در منطقه «وذاد» در شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.