شهرک نشینان صهیونیست به شماری از دیپلمات‌های غربی که برای کمک به برداشت زیتون آمده بودند، حمله کردند.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به همراه تعداد دیگری از رسانه‌های عبری زبان خبر دادند که شهرک نشینان صهیونیست اسکان داده شده در کرانه باختری به شماری از دیپلمات‌های اروپایی که در برداشت زیتون فلسطینیان شرکت کرده بودند، حمله ور شده و تعدادی از آنها را مجروح کردند.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: مهاجمان شهرک‌نشینِ نقاب‌دار به فلسطینیانی که در روستایی در نزدیکی رام‌الله حضور داشتند، در مقابل چشمان دیپلمات‌هایی از فرانسه، بلژیک و لهستان حمله کردند. دیپلمات‌ها مدعی شدند که شهرک‌نشینان شیشه خودروی متعلق به کنسولگری بلژیک در قدس را شکسته‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تایید ضمنی حمایت از اقدامات شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری ادعا کرد که این حمله به این دلیل رخ داده که حضور دیپلمات‌ها بدون هماهنگی با آنها صورت گرفته است.

با این حال رسانه‌های صهیونستی تاکید کردند: شهرک‌نشینان امروز (شنبه) به فلسطینیانی که در روستای طیبه در استان رام‌الله مشغول چیدن زیتون بودند، حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای و اسناد منتشرشده، شهرک‌نشینان که صورت خود را با ماسک پوشانده بودند به منطقه‌ای در منطقه «ب» رسیدند و به زیتون‌چینان حمله کردند.

هنگام وقوع این حادثه، دیپلمات‌هایی از فرانسه از جمله کنسول این کشور در قدس (اشغالی)، و همچنین دیپلمات‌هایی از بلژیک و لهستان حضور داشتند. دیپلمات‌ها تاکید کردند که شهرک‌نشینان شیشه خودروی متعلق به کنسولگری بلژیک در قدس را شکسته‌اند.

شاهدان که در محل حادثه حضور داشتند، گفتند: «شهرک‌نشینان راه ما را سد کردند، خودرو را محاصره کردند و از ما خواستند مدارک هویتی خود را نشان دهیم. آنها ما را به مرگ تهدید کردند. همان موقع ارتش را مطلع کردیم، اما نیرو‌های ارتش نه به محل آمدند و نه پاسخی دادند»، دفتر سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که «از این حادثه مطلع است و تحقیقات درباره آن در جریان است»، اما توضیحی در مورد علت عدم حضور برای کمک به دیپلمات‌ها نکرد.

ارتش اسرائیل مدعی شد که بازدید کنسولگری با ارتش هماهنگ نشده بود و تأکید کرد که «این هماهنگی برای جلوگیری از وقوع حوادثی از این دست اهمیت دارد» امری که بیانگر هماهنگی ارتش با گروه‌های شهرک نشین برای حمله به فلسطینیان است.

وزیر خارجه بلژیک این حادثه را که سرکنسول این کشور هم در آن حضور داشت، محکوم کرد. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بلژیک به تلاش‌های خود برای تقویت روند اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسئولان این خشونت‌ها و حامیان آنها ادامه خواهد داد.» وی خواستار «پایان دادن به مصونیتی شد که شهرک‌نشینان خشونت‌طلب از آن برخوردارند».

او همچنین نوشت: «نمی‌توان این خشونت‌ها را از سیاست شهرک‌سازی غیرقانونی اسرائیل جدا دانست. بلژیک گسترش شهرک‌ها و تلاش‌ها برای آواره کردن اجباری فلسطینیان از سرزمین‌هایشان را محکوم می‌کند».