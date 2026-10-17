اعتراف رسانه صهیونیستی: ترامپ از وادار کردن ایران به تسلیم عاجز است

یک رسانه صهیونیستی با اشاره به ناکامی‌های آمریکا در حل بحران‌های تنگه هرمز و باب المندب، به ناتوانی رئیس جمهور این کشور در وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به تسلیم، اذعان کرد.

جوان آنلاین: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» اذعان کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قادر نیست نظام ایران را به تسلیم وادار کند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه با اشاره به اینکه تیم ترامپ حتی قادر نیست موافقت ایران با حداقل خواسته‌های رئیس جمهوری آمریکا را کسب کند، مدعی شد: این خواسته‌ها عبارت است از توقف توسعه سلاح هسته‌ای، احترام به آزادی دریانوردی در تنگه‌های هرمز و باب المندب.

این روزنامه صهیونیستی همچنین با اشاره به شکست‌های رژیم صهیونیستی در جریان حملات متجاوزانه علیه ایران، نوشت: ارتش اسرائیل و موساد تا کنون پاسخ روشن و عملی به این سوال ندارند که دور آتی جنگ علیه ایران چه چیزی را محقق خواهند کرد که در دوره‌های قبلی محقق نکرده‌اند؟ و اینکه آیا دور بعدی جنگ ما را از دوره دیگری طی چند ماه یا چند سال آینده و یا دوره‌های بعدی بی‌نیاز خواهد کرد؟

در همین ارتباط «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه «الجدید» در مورد تجاوز اخیر به ایران گفت: تاریخ، دفاعی را که انجام دادیم به یاد خواهد سپرد؛ همان‌طور که شکست قدرت‌هایی را ثبت خواهد کرد که می‌خواستند اراده و سلطه خود را بر ایران تحمیل کنند.

وی در خصوص احتمال وقوع جنگی دیگر در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده روزه خردادماه گذشته و همچنین در جنگ چهل‌روزه موسوم به جنگ رمضان، به‌تنهایی در برابر قدرتمندترین نیرو‌های جهان و رژیمی مجهز به سلاح هسته‌ای، ایستادگی کرد. ما به توانایی‌ها و اراده خود باور داریم. اگر جنگ دیگری رخ دهد، نه‌تنها متجاوزان را مجازات خواهیم کرد، بلکه معادلات را نیز تغییر خواهیم داد تا وضعیت به شرایط پیش از این تحولات بازنگردد.

وی افزود: اکنون توازن قوا در منطقه تغییر کرده و این وضعیت به سود آمریکا و اسرائیل نیست؛ موضوعی که همگان از آن آگاه‌اند.