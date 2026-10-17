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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

نویسنده حامی فلسطین اجازه فروش کتاب‌هایش را در بریتانیا از دست داد

سالی رونی نویسنده ایرلندی برای حمایت از فلسطین دیگر نمی‌تواند در بریتانیا کتاب بفروشد و این امر موجب برانگیختن نقد‌های متعدد شده است. 

سالی رونی نویسنده ایرلندی برای حمایت از فلسطین دیگر نمی‌تواند در بریتانیا کتاب بفروشد و این امر موجب برانگیختن نقد‌های متعدد شده است. 
به گزارش مهر به نقل از گاردین، نویسنده ایرلندی خالق «مردم عادی» خبر داد که دیگر اجازه فروش آثارش در بریتانیا را ندارد و از ترس دستگیری نمی‌تواند به بریتانیا سفر کند. سالی رونی گفته است که به دلیل حمایتش از گروه «اقدام برای فلسطین» که در بریتانیا ممنوعه اعلام شده، از چهارشنبه اجازه فروش کتاب‌هایش در بریتانیا را از دست داده است. 
این رمان‌نویس ایرلندی که کتاب‌هایش شامل «مردم عادی» و «گفت‌و‌گو با دوستان» می‌شود، سال پیش و پس از آن که گروه «اقدام برای فلسطین» ممنوعه خوانده شد، گفت از درآمد حاصل از فروش آثارش برای حمایت از مردم فلسطین و این گروه استفاده خواهد کرد. حمایت از سازمان‌های ممنوعه در قانون تروریسم بریتانیا جرم است و او پس از آن مجبور شد سفرش به بریتانیا برای دریافت جایزه را لغو کند. 
این نویسنده پرفروش در بیانیه‌ای که در اختیار گاردین قرار داد، نوشته است: «در ژوئیه ۲۰۲۵، گروه اعتراضی “اقدام برای فلسطین” در بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوعه اعلام شد و ماه بعد من در یادداشتی قصد خود را برای ادامه حمایت از اقدام برای فلسطین که در جمهوری ایرلند یک گروه ممنوعه یا ممنوعه نیست، ابراز کردم. در نتیجه، اجرای قرارداد‌های انتشار آثار من در بریتانیا اکنون می‌تواند یک جرم جنایی جدی محسوب شود. پس از یک فرآیند مشورت و بررسی، و با توافق کامل من، ناشر من، فابر، به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌شود آثار من را در بریتانیا منتشر کند.» در حالی که دادگاه عالی در حمایت از چالش قانونی ممنوعیت انتشار کتاب‌های وی بیانیه داده، وی به تأثیر این امر بر آزادی بیان هشدار داد. 
این در حالی است که کتاب‌های رونی با تحسین منتقدان روبه‌رو شده و از وی به عنوان صدای یک نسل یاد شده و از نظر تجاری نیز در بریتانیا بسیار موفق بوده‌اند. از کتاب‌های «مردم عادی» بیش از یک میلیون نسخه فروخته شده و «گفت‌و‌گو با دوستان» و «دنیای زیبا، کجایی؟» هر یک بیش از نیم میلیون نسخه فروخته شده است. در همین حال «مردم عادی» و «گفت‌و‌گو با دوستان» توسط بی‌بی‌سی اقتباس شده و اولی ۷/۶۲ میلیون تماشاگر داشت و به پربیننده‌ترین سریال این شبکه در سال ۲۰۲۰ بدل شد. 
رونی سال گذشته گفت تهیه‌کننده مستقل تلویزیونی هم به وی گفته هر پرداختی به او برای این سریال‌ها (که هر دو قبل از ممنوعیت پخش شده‌اند)، در صورتی که او از حق امتیاز برای تأمین مالی «اقدام برای فلسطین» استفاده کند، نقض قوانین تروریسم خواهد بود. 
فابر، ناشر او در بریتانیا و ایرلند، گفت قوانین فعلی در بریتانیا منجر به شرایطی شده که فابر نمی‌تواند درآمد بریتانیا را برای آثار سالی رونی به او منتقل کند و به این ترتیب در حالی که از خود به عنوان ناشر مفتخر برای انتشار مجموعه آثار قابل توجه او یاد کرده، تأکید کرد که به فروش این کتاب‌ها در سرزمین‌های دیگر ادامه خواهیم داد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فلسطین ، کتاب ، نویسنده
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