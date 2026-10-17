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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

عباس جهانگیریان و امیر شعبانی‌پور  نامزد‌های کانون برای جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۷ شدند

1 عباس جهانگیریان در بخش نویسندگی و امیر شعبانی‌پور در بخش تصویرگری، به‌عنوان نامزد‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فهرست نامزد‌های جایزه جهانی آسترید لیندگرن ۲۰۲۷ قرار گرفتند

جوان آنلاین: عباس جهانگیریان در بخش نویسندگی و امیر شعبانی‌پور در بخش تصویرگری، به‌عنوان نامزد‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فهرست نامزد‌های جایزه جهانی آسترید لیندگرن ۲۰۲۷ قرار گرفتند. 
به گزارش جوان، فهرست نامزد‌های جایزه یادبود آسترید لیندگرن ۲۰۲۷ اعلام شد و نام دو نامزد معرفی‌شده از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این فهرست قرار گرفت. 
در این دوره از جایزه، ۲۷۷ نامزد از ۸۰ کشور جهان در حوزه‌های نویسندگی، تصویرگری، قصه‌گویی و ترویج کتاب‌خوانی معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۸۵ نامزد برای نخستین‌بار در این فهرست حضور دارند. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از نهاد‌های معرفی‌کننده نامزد‌های ایرانی، عباس جهانگیریان و امیر شعبانی‌پور را برای حضور در این رویداد بین‌المللی معرفی کرده است. 
در بیانیه کانون برای معرفی «عباس جهانگیریان» آمده است که این نویسنده بیش از پنج دهه در زمینه داستان‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی، پژوهش و آموزش فعالیت داشته است. 
توجه به مسائل انسانی و اجتماعی از جمله محیط‌زیست، همزیستی مسالمت‌آمیز، پیوند میان نسل‌ها و تقویت امید در کودکان و نوجوانان، از ویژگی‌های آثار اوست. جهانگیریان همچنین در داستان‌های خود به کودکان دارای معلولیت توجه کرده و آنان را در جایگاه شخصیت‌های اصلی و کنشگر قرار داده است. 
بازتاب تاریخ، فرهنگ بومی و هویت ایرانی در آثار جهانگیریان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سینما و تئاتر در روایت داستان و فعالیت در زمینه آموزش داستان‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی و فیلم‌نامه‌نویسی، از دیگر دلایل معرفی او به این جایزه است. مشارکت در نهاد‌های حرفه‌ای مرتبط با ادبیات و حقوق کودکان و نوجوانان و توجه جشنواره‌ها و پژوهشگران دانشگاهی به آثار او نیز در بیانیه کانون مورد تأکید قرار گرفته است. 
در بخش دیگری از بیانیه کانون، برخورداری از زبان تصویری مستقل، استفاده خلاقانه از رنگ، ترکیب‌بندی و شخصیت‌پردازی تصویری و توانایی گسترش روایت داستان از طریق تصویرگری، از دلایل معرفی «امیر شعبانی‌پور» عنوان شده است. 
توجه به احساسات، تخیل، کنجکاوی و دغدغه‌های کودکان، تجربه شیوه‌های مختلف روایت تصویری و بهره‌گیری از عناصر فرهنگی ایران برای ایجاد ارتباط با مخاطبان جهانی، از دیگر ویژگی‌های آثار این تصویرگر است. 
شعبانی‌پور همچنین با ناشران و نهاد‌های فعال در حوزه کودک همکاری داشته و در زمینه تولید کتاب‌های تصویری و ترویج کتاب‌خوانی فعالیت کرده است. نمایش آثار در رویداد‌های بین‌المللی، انتشار شماری از کتاب‌های او در خارج از کشور و دریافت جوایز بین‌المللی نیز از دیگر دلایل معرفی او از سوی کانون به این جایزه است. 
در فهرست نامزد‌های ایرانی جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۷، علاوه بر دو نامزد کانون، نام آتوسا صالحی در بخش نویسندگی، علیرضا گلدوزیان و هدا حدادی در بخش تصویرگری و طرح «با من بخوان» در بخش ترویج کتاب‌خوانی نیز دیده می‌شود. 
این نامزد‌ها از سوی دیگر نهاد‌های معرفی‌کننده ایران شامل شورای کتاب کودک، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان معرفی شده‌اند. 
جایزه یادبود آسترید لیندگرن در سال ۲۰۰۲ به یاد این نویسنده سوئدی و خالق «پی‌پی جوراب‌بلند» از سوی دولت سوئد بنیان‌گذاری شد. 
این جایزه با مبلغ ۵ میلیون کرون سوئد، بزرگ‌ترین جایزه نقدی جهان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و هر سال به نویسندگان، تصویرگران، قصه‌گویان و فعالان ترویج کتاب‌خوانی اهدا می‌شود. برنده نهایی را هیئتی متشکل از ۱۲ داور انتخاب می‌کند. 
جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۶ به جان کلاسن، تصویرگر کانادایی، تعلق گرفت. 
برنده نهایی جایزه آسترید لیندگرن ۲۰۲۷ روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۶ (۶ آوریل ۲۰۲۷) هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک بولونیا معرفی خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نویسنده ، جایزه ، کانون پرورش فکری
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