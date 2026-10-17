جوان آنلاین: باستان‌شناسانی که پیش از اجرای پروژه یک بزرگراه در بریتانیا کاوش می‌کردند، گورستانی رومی و غیرمعمولی شامل بیش از ۱۰۰ گور را کشف کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، این کشف در نزدیکی تقاطع بزرگراه M ۵، در «گلاسترشر»، در جریان بررسی‌های باستان‌شناسی مرتبط با این طرح عمرانی انجام شد.

در کاوش‌های اخیر، اما شواهدی آشکار شده است که چندین دوره، از جمله دوره پارینه‌سنگی، رومی و آنگلوساکسون را در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین این کشف‌ها، گورستانی است که گمان می‌رود به دوره رومی بازمی‌گردد. البته گور‌هایی نیز شناسایی شده‌اند که نشان‌دهنده دوره‌ها، فرهنگ‌ها و احتمالا سنت‌های مذهبی متفاوت‌اند.

به گفته باستان‌شناسان، بیش از نیمی از گورها، شیوه‌های تدفینی غیرمعمول را نشان می‌دهند که از جمله آنها به افرادی که در وضعیت خمیده دفن شده‌اند، می‌توان اشاره کرد.

چنین گور‌هایی البته در نقاط دیگر بریتانیای رومی از پیش کشف شده بودند، اما معمولا تعداد کمی از گور‌ها در یک گورستان را تشکیل می‌دهند.

سرپرست پروژه کاوش این گورستان، این کشف را «بسیار بسیار منحصر‌به‌فرد» توصیف کرد.

به گفته باستان‌شناسان این کاوش، در گورستان‌های رومی معمولا فقط چند درصد گور‌های غیرهنجاری کشف می‌شوند، اما تاکنون در تمام محوطه مورد نظر، احتمالا در مجموع بیش از ۱۰۰ گور کشف شده است که بیش از ۵۰ گور ناهنجار در میان آنهاست و این کاملا منحصر‌به‌فرد است.

باستان‌شناسان همچنین مجموعه‌ای از اشیای باستانی نسبتا سالم را کشف کرده‌اند که از جمله سنجاق‌های تزئینی، دستبندها، سفالینه‌ها، آجر‌ها و کاشی‌ها می‌توان اشاره کرد.

بقایای انسانی و یافته‌های مرتبط با آنها اکنون تحت تحلیل تخصصی قرار خواهند گرفت. پژوهشگران استخوان‌های انسان و حیوان، سکه‌ها و سایر مواد باستان‌شناسی را بررسی خواهند کرد تا قدمت دقیق‌تری را بتوانند تشخیص دهند.