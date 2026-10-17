کد خبر: 1385334
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
جامعه » اخبار كلی
 شیما بیرقی *

سلامت بانوان انتخاب‌های کوچک، دستاورد‌های بزرگ

1 هفته ملی سلامت بانوان ایران، فرصتی برای یادآوری اهمیت سلامت زنان و نقش آن در سلامت خانواده و جامعه است. این هفته که از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود، با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» بر خودمراقبتی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت هم‌زمان از سلامت جسم و روان تأکید دارد. 

هفته ملی سلامت بانوان ایران، فرصتی برای یادآوری اهمیت سلامت زنان و نقش آن در سلامت خانواده و جامعه است. این هفته که از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود، با شعار «سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا» بر خودمراقبتی، پیشگیری از بیماری‌ها و مراقبت هم‌زمان از سلامت جسم و روان تأکید دارد. 

 از پیشگیری تا نشاط؛ مسیری برای زندگی سالم‌تر زنان
سلامت بانوان، فراتر از نبود بیماری، از ارکان استحکام خانواده و پویایی جامعه است. زنان در مراحل مختلف زندگی، از جوانی تا میانسالی و سالمندی، با نیاز‌های متفاوتی در حوزه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی روبه‌رو هستند که رسیدگی به آنها در کیفیت زندگی فردی و اجتماعی آنان نقش مهمی دارد. از این‌رو، مراقبت از سلامت زنان نباید به زمان بروز بیماری محدود شود؛ بلکه آگاهی، خودمراقبتی و دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب باید در تمام مراحل زندگی مورد توجه قرار گیرد. 

 سبک زندگی سالم؛ گامی مؤثر در پیشگیری
تغذیه متعادل، مصرف کافی میوه و سبزی، کاهش مصرف نمک و قند، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و پرهیز از دخانیات، از مهم‌ترین ارکان حفظ سلامت زنان به شمار می‌روند. این عادت‌های سالم می‌توانند به کاهش خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت نوع ۲، پوکی استخوان و برخی سرطان‌ها کمک کنند. همچنین، کنترل فشارخون و قند خون و پیگیری مراقبت‌های پیشگیرانه متناسب با سن و شرایط فردی، فرصت شناسایی زودهنگام عوامل خطر و آغاز به‌موقع مراقبت را فراهم می‌کند. 

 میانسالی؛ ضرورت مراقبت آگاهانه‌تر
دوران میانسالی یکی از مراحل مهم زندگی زنان است؛ دوره‌ای که توجه به سلامت امروز، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کیفیت زندگی و تجربه سالمندی سالم‌تر در آینده دارد. تغییرات هورمونی در دوران گذار به یائسگی و پس از آن ممکن است با علائمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه، اختلال خواب، تغییرات خلق‌وخو و مشکلات ادراری ـ تناسلی همراه باشد. شدت و نوع این علائم در زنان متفاوت است و آگاهی از تغییرات این دوره، گفت‌و‌گو با پزشک یا ماما و دریافت مراقبت متناسب با نیاز‌های فردی، به مدیریت بهتر آنها کمک می‌کند. 
یائسگی بیماری نیست، بلکه مرحله‌ای طبیعی از زندگی زنان است؛ با این‌حال، طبیعی بودن این مرحله به معنای نادیده گرفتن علائم آزاردهنده نیست. یافته‌های یک پژوهش بین‌المللی با مشارکت بیش از ۵هزارو۲۰۰ زن از ۱۳ کشور جهان که در مجله علمی eClinicalMedicine منتشر شده‌است، بر تفاوت تجربه یائسگی در افراد و اهمیت مراقبت همزمان از سلامت جسمی و روانی تأکید دارد. این یافته‌ها یادآور می‌شوند که مراقبت از زنان در این دوران نباید تنها به کنترل علائم جسمی محدود شود، بلکه رسیدگی به خستگی و فرسودگی، سلامت روان و کیفیت زندگی نیز ضروری است. 
تغذیه متعادل، فعالیت بدنی منظم، مراقبت از سلامت قلب و عروق، استخوان‌ها، عضلات، کف لگن و دریافت مشاوره و مراقبت‌های تخصصی می‌تواند به حفظ استقلال، نشاط و کیفیت زندگی زنان و تجربه سالمندی سالم‌تر کمک کند. 

 سلامت روان؛ بخش جدایی‌ناپذیر سلامت بانوان
مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی، فشار‌های روزمره و تغییرات مراحل زندگی ممکن است سلامت روان زنان را تحت‌تأثیر قرار دهد. اختصاص زمانی برای خود، حفظ ارتباطات اجتماعی، فعالیت بدنی، خواب منظم و برخورداری از حمایت خانواده و اطرافیان، از گام‌های مهم مراقبت از سلامت روان هستند. اضطراب، خلق پایین یا اختلال خواب پایدار را نباید صرفاً بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی دانست؛ در صورت تداوم این مشکلات، دریافت کمک تخصصی اهمیت دارد. سلامت زنان تنها به تلاش فردی وابسته نیست. همراهی خانواده، تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها، حمایت محیط کار و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب، زمینه انتخاب‌های سالم‌تر و ارتقای سلامت جسمی و روانی زنان را فراهم می‌کند. 

 مراقبت و غربالگری به‌موقع؛ فرصتی برای شناسایی زودهنگام
مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و دریافت مراقبت‌های متناسب با سن، سابقه خانوادگی و عوامل خطر، نقش مهمی در پیشگیری و شناسایی زودهنگام برخی بیماری‌ها دارد. انجام غربالگری سرطان پستان و دهانه رحم بر اساس دستورالعمل‌های معتبر و برنامه‌های جاری نظام سلامت، آگاهی از علائم هشداردهنده و پیگیری تغییرات غیرطبیعی بدن، از اقدامات مهم در مراقبت از سلامت بانوان است. مراجعه به موقع و پیگیری توصیه‌های کارکنان سلامت می‌تواند به تشخیص زودتر مشکلات و بهره‌مندی از مراقبت مناسب کمک کند. 

 سلامت زنان؛ مسئولیتی مشترک برای ساختن فردایی بهتر
هفته ملی سلامت بانوان ایران، فرصتی برای بازنگری در عادت‌ها، تقویت آگاهی و تبدیل مراقبت از سلامت به اولویتی همیشگی است. هر انتخاب سالم، هر قدم برای افزایش تحرک، هر توجه به آرامش روان و هر مراجعه به‌موقع برای دریافت مراقبت، می‌تواند سهمی در ساختن آینده‌ای سالم‌تر داشته باشد. 
سلامت زنان با انتخاب‌های آگاهانه امروز ساخته می‌شود؛ انتخابی که سرمایه سلامت، آرامش و نشاط فردای آنان و جامعه خواهد بود. 
* کارشناس سلامت میانسالان مرکز بهداشت شمال تهران

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سلامت ، بانوان ، ایران
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