ناامنی در اراضی اشغالی؛ یک صهیونیست در نتانیا به گلوله بسته شد

یک صهیونیست ۲۰ ساله صهیونیست به ضرب گلوله افراد ناشناس در شهر نتانیا به شدت مجروح شد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این جوان ۲۰ سال امروز شنبه بر اثر تیراندازی در خیابان یرمیاهو در شهر نتانیا به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش تسنیم، یکی از امدادگران که در محل حاضر شده به این رسانه خبر داد که چند گلوله به این فرد اصابت کرده و دچار خونریزی شده بود و در شرایط وخیم به به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی طبق روال حوادث قبلی اعلام کرد که در محل حاضر شده و تحقیقات خود را در این رابطه آغاز کرده است.

پلیس ادعا کرد: ترجیحا این حادثه هم جنایی بوده و نشات گرفته از درگیری باند‌های تبهکار صهیونیست باشد.