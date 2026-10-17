وزیر امور خارجه ترکیه در بغداد با رئیس جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، رئیس سازمان الحشد الشعبی و رئیس شورای عالی قضائی عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه میزبان هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و هیئت همراه وی بود.

به گزارش ایسنا، در این نشست، روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه حوزه آب بررسی شد. دو طرف همچنین بر ضرورت فعال‌سازی توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده در این زمینه تأکید کردند.

الزیدی با تأکید بر تمایل عراق به برقراری بهترین روابط با ترکیه، این کشور را شریک اقتصادی مهمی برای بغداد دانست. وی بر اهمیت دستیابی به توافقی جامع در زمینه آب و آغاز اجرای پروژه جاده توسعه تأکید کرد.

نخست‌وزیر عراق همچنین از شرکت‌های ترکیه‌ای دعوت کرد با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در این کشور حضور خود را گسترش دهند. وی گفت که دولت عراق همه تسهیلات ممکن را برای موفقیت فعالیت این شرکت‌ها فراهم خواهد کرد.

موضوع امنیت نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود. دو طرف بر تشکیل اتاق عملیات مشترک برای رسیدگی به شماری از مسائل امنیتی تأکید کردند. گسترش همکاری‌های صنعتی و تقویت مبادلات تجاری با هدف تأمین منافع مردم دو کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر خارجه ترکیه نیز بر تمایل آنکارا به تقویت روابط با بغداد و گسترش زمینه‌های همکاری دوجانبه تأکید کرد.

از طرفی دیگر نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق از هاکان فیدان و هیئت همراه وی استقبال کرد.

دیدار‌های وزیر خارجه ترکیه با مقامات عراقی در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در بغداد

در این دیدار روابط دوجانبه میان بغداد و آنکارا و راه‌های تقویت همکاری مشترک در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع متقابل دو کشور و دو ملت دوست بررسی شد.

دو طرف همچنین درباره تحولات اوضاع منطقه و چالش‌های پیش‌روی آن رایزنی کردند. آمیدی در این دیدار بر اهمیت تداوم رایزنی و هماهنگی مشترک و افزایش تلاش‌های جاری برای حمایت از صلح و ثبات تاکید کرد.

وی اشاره کرد که برگزاری پنجاه و دومین دوره شورای وزرای خارجه کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی بغداد گامی مهم در راستای تقویت همکاری‌های مشترک به شمار می‌رود و شرایط پیشِروی منطقه و تحولات سریع و چالش‌های پیچیده اهمیت ویژه‌ای به این اجلاس می‌بخشد چراکه فرصتی برای بررسی پیامد‌های این تحولات و یکپارچگی تلاش‌ها برای برخورد با آن محسوب و موجب حفظ منافع کشور‌های منطقه و ملت‌های آن می‌شود و از گسترش دامنه تنش و بحران‌ها جلوگیری می‌کند.

آمیدی در ادامه بر حمایت عراق از روند صلح جاری در ترکیه و اهمیت تداوم تلاش‌های جاری برای تحکیم صلح و ثبات و تکیه بر گفت‌و‌گو و تفاهم به عنوان راهی برای رسیدگی به مسائل باقی‌مانده در راستای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد.

از طرفی دیگر وزیر خارجه ترکیه بر اهتمام کشورش به ارتقای روابط با عراق به سطوح گسترده‌تر تاکید و به اهمیت فعال‌سازی نقش سازمان همکاری اسلامی در مقابله با چالش‌های کشور‌های عضو و نیز به تحکیم اصول همبستگی و تکامل میان آنها اشاره کرد.

فیدان پیش از این نیز با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق، فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق و هیبت الحلبوسی رئیس مجلس این کشور دیدار کرد.