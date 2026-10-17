کد خبر: 1385325
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۴
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فرستاده پوتین: تحریم‌های اتحادیه اروپا یادگاری ناکارآمد از دوران بایدن است

3 فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا «یادگاری ناکارآمد» از دوران جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا است.

جوان آنلاین: کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های خارجی شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست تحریم کشور‌های اتحادیه اروپا یادگاری ناکارآمد از دوران جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا است.

فرستاده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه افزود: اکثر کشور‌ها به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته‌اند و می‌دانند که به اقتصاد و رفاه جهان آسیب می‌رساند.

روز دوشنبه، اتحادیه اروپا ۱۵۶۹ شرکت، سازمان و روسای آنها را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد و از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های کشتی‌سازی، هوانوردی، موشک و فضا، صنایع شیمیایی، الکترونیکی و نساجی و همچنین موسسات علمی و آموزشی اشاره کرد.

این درحالیست که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در فرمان جدیدی از اعمال تحریم‌ها علیه مقامات، بانک‌ها و سازمان‌های روسی که در قانون جدید تحریم‌ها علیه روسیه پیش‌بینی شده بود، خودداری کرد.

فرستاده پوتین در ادامه تاکید کرد: همکاری‌های اقتصادی میان روسیه و ایالات متحده به نفع هر دو ملت است، به ثبات اقتصاد جهانی کمک می‌کند و بستری برای اعتمادسازی و دستیابی به صلحی پایدار فراهم می‌آورد.

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های خارجی مجددا خاطرنشان کرد که ریشه مناقشه در اوکراین، «فساد جو بایدن» بوده است.

برچسب ها: روسیه ، تحریم ، اتحادیه اروپا ، جوبایدن
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