جوان آنلاین: کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های خارجی شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست تحریم کشور‌های اتحادیه اروپا یادگاری ناکارآمد از دوران جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا است.

فرستاده ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه افزود: اکثر کشور‌ها به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته‌اند و می‌دانند که به اقتصاد و رفاه جهان آسیب می‌رساند.

روز دوشنبه، اتحادیه اروپا ۱۵۶۹ شرکت، سازمان و روسای آنها را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد و از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های کشتی‌سازی، هوانوردی، موشک و فضا، صنایع شیمیایی، الکترونیکی و نساجی و همچنین موسسات علمی و آموزشی اشاره کرد.

این درحالیست که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در فرمان جدیدی از اعمال تحریم‌ها علیه مقامات، بانک‌ها و سازمان‌های روسی که در قانون جدید تحریم‌ها علیه روسیه پیش‌بینی شده بود، خودداری کرد.

فرستاده پوتین در ادامه تاکید کرد: همکاری‌های اقتصادی میان روسیه و ایالات متحده به نفع هر دو ملت است، به ثبات اقتصاد جهانی کمک می‌کند و بستری برای اعتمادسازی و دستیابی به صلحی پایدار فراهم می‌آورد.

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های خارجی مجددا خاطرنشان کرد که ریشه مناقشه در اوکراین، «فساد جو بایدن» بوده است.