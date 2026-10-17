کد خبر: 1385324
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۲
جامعه » اخبار كلی

سفارت پاکستان در شهر قم «مرکز خدمات کنسولی یک روزه» دایر می‌کند

3 ​سفارت پاکستان در تهران با همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران، به منظور تسهیل امور جامعه پاکستانی‌های مقیم شهر مقدس قم و حومه، برای نخستین بار خدمات کنسولی یک روزه ارائه خواهد داد.

جوان آنلاین: بنا بر گزارش رسانه‌های پاکستانی، این خدمات روز پنج‌شنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) از ساعت ۰۹:۰۰ صبح تا ۰۴:۰۰ عصر در هتل صفا، واقع در خیابان معلم، نزدیک تقاطع عمار یاسر قم دایر خواهد بود.

​به گزارش ایسنا، بنا بر این گزارش، این اقدام گامی مهم در جهت نزدیکتر کردن خدمات ضروری کنسولی به پاکستانی‌های مقیم قم است تا بتوانند بدون نیاز به سفر به تهران، به مدارک و تسهیلات کنسولی دسترسی پیدا کنند و هدف از این طرح، کاهش مشکلات سفر، صرفه جویی در وقت و جلوگیری از هزینه‌های اضافی برای اعضای جامعه پاکستانی در دریافت این خدمات است.

​در جریان برگزاری این اردوگاه، سفارت خدماتی مربوط به کارت‌های شناسایی (شناختی کارد)، گذرنامه و سایر امور ضروری کنسولی را با رعایت قوانین مربوطه ارائه خواهد کرد.

​سفارت پاکستان از تمامی اعضای جامعه پاکستانی مقیم قم صمیمانه دعوت کرده است تا از این امکان بهره‌مند شوند.

بنا بر اعلام این سفارتخانه، این ابتکار بازتاب دهنده تعهد مستمر سفارت به خدمت رسانی به جامعه پاکستانی در ایران و تضمین رفاه، آسایش و دسترسی کارآمد آنان به خدمات کنسولی است

​سفارت پاکستان تأکید کرده است به تلاش‌های خود برای بهبود دسترسی‌های کنسولی و پاسخگویی به نیاز‌های اتباع پاکستانی مقیم در سراسر ایران ادامه خواهد داد.

برچسب ها: سفارت پاکستان ، قم ، ایران
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