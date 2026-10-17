استقبال رئیس سازمان سینمایی از مجید مجیدی

جوان آنلاین: به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، این فیلمساز که با آخرین ساخته اش «غذای نیمروز» موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان شد، بامداد امروز شنبه ۲۵ مهرماه وارد ایران شد و در فرودگاه امام خمینی (ره) مورد استقبال رائد فریدزاده قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، مسعود نجفی مشاور رئیس سازمان سینمایی و مدیر کل روابط عمومی و سید صادق لواسانی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فریدزاده را در استقبال از مجیدی همراهی کردند.

مجید مجیدی که جایزه‌اش را به مردم شجاع ایران تقدیم کرد، سخنرانی اش در مراسم پایانی این جشنواره بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و بار دیگر توجه رسانه‌های سینمایی جهان را به پیامد‌های انسانی جنگ علیه ایران جلب کرد.