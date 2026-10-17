کد خبر: 1385314
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
همه امید کهکشانی‌ها به مورینیو است

چالش‌های خاص آقای خاص

1 تقابل با سویا برای رئال‌مادرید آسان نیست و همه نگاه‌ها به آقای خاص است تا بلکه این مربی باتجربه بتواند کهکشانی‌ها را از این اوضاع نسبتاً بحرانی نجات دهد. 
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: تقابل با سویا برای رئال‌مادرید آسان نیست و همه نگاه‌ها به آقای خاص است تا بلکه این مربی باتجربه بتواند کهکشانی‌ها را از این اوضاع نسبتاً بحرانی نجات دهد. 
رئال یک سر دارد و هزار سودا و در این وضعیت یک برد خانگی برابر سویا، آن هم قبل از ال‌کلاسیکو شرایط را به سود خوزه مورینیو و تیمش تغییر می‌دهد. با این حال لغزش رئالی‌ها در این جدال، قطعاً وضعیت را بدتر می‌کند. 
از یک‌سو عقب افتادن از بارسلونا و فاصله گرفتن از صدر جدول لالیگا و از سوی دیگر حواشی وینیسیوس، عملکرد ضعیف ستاره‌ها و جنگ با تباس رئیس لالیگا، کهکشانی‌ها را به حاشیه برده، تا جایی که اختلاف باشگاه و سرمربی با لالیگا به اوج خود رسیده و رئال رسماً داوران را به تبانی متهم کرده است. 
پس از باخت به اتلتیکو در دربی مادرید، پیروزی بر ویارئال ضروری بود. منتها حاشیه‌سازی وینیسیوس این برد را به کام مادریدی‌ها تلخ کرد و محرومیت چهار جلسه‌ای را برای او به همراه داشت. ستاره برزیلی در بازی بعدی تیمش با رم در لیگ قهرمانان به جای آنکه به فکر تیمش باشد با رفتاری غیرحرفه‌ای عصبانیتش را از تعویض و تصمیم مورینیو به همه نشان داد. حالا هم خبر حضور او و سه بازیکن دیگر از جمله بلینگام و کاماوینگا در میهمانی شبانه منتشر شده است. 
به این حواشی ضعف‌های فنی، افت ستاره‌ها و از دست دادن امتیاز را هم اضافه کنید. رئال از هشت بازی خود ۱۸ امتیاز گرفته و امباپه در دو بازی آخر تیم گلزنی نکرده و وینی هم که اولویتش با حاشیه‌سازی تا کمک به تیم. بهترین گلزن قو‌های سفید در لالیگا همچنان امباپه با هشت گل زده و بلینگام فقط دو گل به ثمر رسانده است. در این اوضاع ماندن در کورس قهرمانی خواسته هواداران از تیم‌شان است و مورینیو باید تا دیر نشده راهی برای نجات رئال پیدا کند. در فاصله یک هفته تا تقابل با بارسلونا عبور از سد سویا کمک‌حال کهکشانی‌ها می‌شود. برای رسیدن به این هدف آقای خاص کماکان روی کمک شوامنی و والورده حساب می‌کند؛ این دو بازیکن تأثیر زیادی روی عملکرد درخشان خط دفاع و همچنین استفاده از ضدحملات دارند. شوامنی پتانسیل خوبی در مهار مهاجمان حریف دارد و از سرعت والورده نیز می‌توان در تدارک ضدحملات بهره برد. 
فصل به کام رئال نبوده و علاوه بر حواشی داخلی، اختلاف با لالیگا و اتهام‌زنی به داوران هم به حواشی دامن زده است. همه این موارد باعث خستگی تیم شده و آقای خاص به این واقعیت اعتراف کرده است. با وجود این مورینیو بازی خانگی با سویا را یک فرصت خوب خوانده است: «خسته هستیم، اما نه برای بازی با سویا. بازیکنانی که بیشترین دقایق را بازی کرده‌اند، خسته هستند. در خانه فرصت‌های خوبی داریم تا تغییراتی ایجاد کنیم و بازیکنان تازه‌نفس را به میدان بفرستیم. سویا خوب بازی می‌کند و در مسابقاتی که شکست خورده نیز رقابت کرده است. ما می‌خواهیم پیروز شویم. لجباز نیستم، پذیرای نظرات اعضای کادر فنی و تحلیل‌های آنها هستم. بله، می‌توانم نظرم را تغییر دهم، اما این کار را براساس تحلیل و کار خودم انجام می‌دهم. همیشه می‌خواهم پیشرفت کنم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، رئال مادرید ، مسابقات
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