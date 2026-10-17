جوان آنلاین: در روز‌هایی که از لالیگا خبر می‌رسد وینیسیوس، چهار جلسه از همراهی رئال‌مادرید محروم شده و تلاش‌های باشگاه بزرگ رئال برای فرجام‌خواهی هم به نتیجه نرسیده، شنیدن خبر کسر و بخشش محرومیت امید عالیشاه و خداداد عزیزی بعد از افتضاحات پیش آمده در جریان بازی تراکتور و گل‌گهر و همچنین کسر محرومیت بازیکنان نوجوان دو تیم استقلال و شاهین بعد از اتفاقات ناگوار بازی دو تیم در نوع خود جالب توجه است.



فوتبال حرفه‌ای مؤلفه‌های خاص خودش را دارد. یکی از این مؤلفه‌ها قانون‌مداری و رعایت قانون و مقررات به‌طور یکسان برای همه است. در فوتبال حرفه‌ای جهان بار‌ها شاهد بوده و هستیم که قانون بدون در نظر گرفتن نام و آوازه افراد یا بزرگی و اعتبار باشگاه‌ها برای آنها اجرا شده و حتی محرومیت‌های زیادی را هم به همراه داشته است. صابون این قانون‌داری تاکنون به تن باشگاه‌های بزرگی در فوتبال جهان خورده است. چهره‌های بزرگی هم بوده و هستند که وقتی مرتکب تخلف شده‌اند بزرگی نامشان نتوانسته آنها را فراری دهد. این مسئله به‌طور حتم یکی از شاخصه‌های اصلی حرفه‌ای بودن فوتبال است.

فوتبال ایران سال‌هاست پسوند حرفه‌ای را به نام خود اضافه کرده، اما همه خوب می‌دانیم که در مسیر حرفه‌ای بودن حتی تا امروز یک گام درست هم برنداشته است. برای داشتن فوتبال حرفه‌ای رعایت قانون و مقررات و عدم تبعیض در اجرای قوانین یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های لازم است که متأسفانه ما از این بدیهی‌ترین اصل لازم بی‌بهره هستیم، چراکه به راحتی قانون تحت تأثیر نام‌ها بی‌خاصیت می‌شود و احکام صادر شده بنا به ملاحظات لغو می‌شوند.



در جریان بازی تراکتور مقابل گل‌گهر اتفاقاتی رخ داد که حرمت قلم اجازه بیان آنها را نمی‌دهد. دو چهره شناخته‌شده فوتبال، یعنی خداداد عزیزی و امید عالیشاه هرچه دلشان خواست به هم گفتند و هر کاری که دلشان خواست انجام دادند، بدون اینکه رعایت حال عموم را بکنند. فایل‌های صوتی منتشر شده از این جریان زشت قابل شنیدن نیستند. مطابق معمول حرف از برخورد به میان آمد. محرومیت‌هایی هم در نظر گرفته شد، اما حالا خبر می‌رسد که عالیشاه با بخشش و کسر محرومیت روبه‌رو شده و خداداد هم بنا به خبر‌های رسیده در آستانه همین بخشش قرار دارد.

یا اینکه بعد از اتفاقات دیدار تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین و زدوخورد و فحاشی بازیکنان دو تیم مقابل هم صحبت از محرومیت‌های سنگین شد، اما در عین ناباوری حالا شنیده می‌شود کمیته استیناف این جماعت را بخشیده، آن هم به یک دلیل کاملاً بیهوده! در نامه کمیته استیناف آمده است: «کمیته استیناف هیئت فوتبال استان تهران با هدف اصلاح رفتار و فراهم کردن فرصتی دوباره برای نوجوانان، با کاهش محرومیت‌های اعمال‌شده موافقت کرد و احکام کاهش یافت یا به حالت تعلیق درآمد.»

سؤال اینجاست که چطور ممکن است مرتکبان این حجم بالای تخلف تنها ظرف سه هفته اصلاح شده باشند که به آنها فرصت دوباره داده شود، یا چگونه ممکن است از عالیشاه و خداداد توقع داشت در مواجهه بعدی با هم از خجالت یکدیگر درنیایند؟ طبیعی است که از چنین فوتبالی نباید هم توقع حرفه‌ای شدن داشت، فوتبالی که حتی قوانین خودش را هم به درستی اجرا نمی‌کند.



در آن‌سو، اما با فوتبالی سراسر حرفه‌ای روبه‌رو هستیم که وقتی پای قانون در میان باشد نام‌ها و عنوان‌ها از میان برداشته می‌شود. نمونه جلوی چشم همه تلاش رئال‌مادرید برای کسر محرومیت وینیسیوس است. پس از آنکه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام کرد وینیسیوس جونیور به دلیل اخراج در جریان بازی رئال‌مادرید مقابل ویارئال در هفته هشتم لالیگای اسپانیا از همراهی کهکشانی‌ها به مدت چهار بازی محروم شده، باشگاه رئال‌مادرید به این حکم اعتراض کرد. اما حالا خبر می‌رسد که فرجام‌خواهی باشگاه رئال‌مادرید در مورد محرومیت چهار جلسه‌ای وینی جونیور از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اسپانیا رد شده است و این ستاره برزیلی در چهار بازی پیش‌روی کهکشانی‌ها نمی‌تواند تیم تحت هدایت ژوزه مورینیو را همراهی کند.



از مقایسه همین دو نوع برخورد می‌توان نتیجه گرفت که حرکت به سمت حرفه‌ای شدن تنها به خرج و مخارج بالا و ریخت‌وپاش‌های آنچنانی نیست. فقط کافی است که قانون را درست اجرا کرد و اجازه نداد کسی آن را زیر پا بگذارد. فوتبال ایران در حرکت کند خود به سمت حرفه‌ای شدن باید این اصلی‌ترین اصل را رعایت کند تا شاید سرعت بیشتری در این مسیر به خود بگیرد.