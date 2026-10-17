جوان آنلاین: سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه عصر شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی عنوان کرد: تصمیم توقف قانون تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده جدیت دولت این کشور را در تسهیل یافتن راه‌حل بحران اوکراین نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، ریابکوف در ادامه تاکید کرد: پس از این تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر توقف اجرای قانون تحریم‌ها، می‌توان انتظار تمسخر از سوی اتحادیه اروپا و دیگران را داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه جمعه بسته جامع تحریم‌های جدید علیه اقتصاد روسیه را متوقف کرد و به کنگره گفت که تعلیق این قانون که هر دو مجلس ایالات متحده آن را تصویب کرده‌اند، در راستای «منافع ملی» است.

ترامپ این قانون را که با حمایت دوحزب در کنگره تصویب شده بود، ماه گذشته امضا کرد. این قانون تلاش می‌کرد تا جریان منابع مالی که جنگ روسیه علیه اوکراین را تغذیه می‌کند، سریع‌تر متوقف کند.

این قانون که حامی اصلی آن در کنگره، لیندسی گراهام، سناتور پیشین جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای شمالی بود، مقامات روسی، بانک‌ها و آنچه «ناوگان سایه» نفتکش‌های روسیه خوانده می‌شود را تحریم می‌کرد و قرار بود در مدت دو روز اجرا شود.