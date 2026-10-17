جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد ظهر امروز، تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش که دائماً در حال رصد و کنترل شرق تنگه هرمز، هستند، یک فروند نفتکش متخلف را که در دریای عمان و محدوده شرق تنگه هرمز دچار حریق شده و از حرکت بازمانده بود را کشف و شناسایی کردند.

روز‌های گذشته نیز تعدادی از نفتکش‌های متخلف آتش‌گرفته که بدون توجه به هشدار‌ها مبنی بر لزوم روشن‌بودن تجهیزات الکترونیکی، قصد عبور از مناطق ممنوعه را داشتند توسط دلاورمردان ارتش و سپاه گزارش شده بود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بر شرق تنگه هرمز، دریا‌های عربی و عمان، کنترل کامل و اشراف اطلاعاتی داریم و از خطرات تردد در مناطق ممنوعه آگاهیم، تاکید کرد؛ علیرغم تبلیغات و جوسازی‌های رئیس جمهور جنایتکار آمریکا، تنگه هرمز باز نیست و لازم است کشور‌ها فریب این دروغ‌ها را نخورند و برای تردد امن با نیرو‌های مسلح هماهنگ باشند.