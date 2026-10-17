دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انتقال سفارتخانه‌ها به شهر قدس اشغالی را محکوم کرد و آن را اقدامی در جهت تثبیت اشغال این شهر دانست.

جوان آنلاین: اسماعیل ولد الشیخ احمد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی روز شنبه با تأکید بر جایگاه عراق در جهان اسلام، اعلام کرد که میزبانی این کشور از کنفرانس وزیران خارجه کشور‌های عضو، نشان‌دهنده نقش بغداد در تقویت همبستگی اسلامی و تحکیم گفت‌و‌گو و تفاهم میان کشورهاست.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تحولات فلسطین، اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی را محکوم و بر ضرورت توجه به حقوق ملت فلسطین تأکید کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی همچنین حمایت این سازمان از لبنان را اعلام کرد و خواستار حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور شد.

وی انتقال سفارتخانه‌ها به شهر قدس اشغالی را محکوم کرد و آن را اقدامی در جهت تثبیت اشغال این شهر دانست.

او با تأکید بر احترام به آزادی بیان، گفت که نباید از این آزادی به‌عنوان بهانه‌ای برای گسترش نفرت میان ملت‌ها استفاده شود.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در پایان اشاره کرد که این سازمان توجه ویژه‌ای به مسئله حقوق بشر، به‌ویژه حقوق ملت فلسطین خواهد داشت.