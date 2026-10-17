کد خبر: 1385289
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۸
اقتصاد » اخبار کلی

کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی نداریم

3 رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از استان‌های کشور، کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی و اقلام مورد نیاز مردم گزارش نشده و حاضران از وضعیت موجود ابراز رضایت کردند.

جوان آنلاین: قاسم نوده فراهانی با اشاره به برگزاری جلسه قرارگاه شهید سلامی اظهار کرد: در جلسه امروز، میزبان جمعی از مدیران و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت کشور، پدافند غیرعامل، اتحادیه‌های صنفی تهران، رؤسای اتاق‌های اصناف و فرماندهان بسیج اصناف از سراسر کشور بودیم.

به گزارش مهر، وی افزود: در دستور کار این جلسه، بررسی مسائل و مشکلات حوزه اصناف و موضوعات مرتبط با معیشت مردم قرار داشت. با توجه به اهمیت این موضوع، بخش عمده جلسه به بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی اختصاص یافت و خوشبختانه بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از استان‌های مختلف، کمبودی در این زمینه گزارش نشد و حاضران از وضعیت موجود ابراز رضایت کردند.

دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها

نوده فراهانی با اشاره به موضوع دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها گفت: در این زمینه، برخی استان‌ها با تأخیر در اجرای برنامه مواجه بودند که موضوع از طریق وزارت کشور پیگیری شده است. امیدواریم استان‌هایی که در این زمینه عقب‌ماندگی دارند، هرچه سریع‌تر مشکلات خود را منعکس کنند تا اقدامات لازم برای رفع موانع انجام شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه، تعدد بازرسی‌ها از واحد‌های صنفی را یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های جدی اصناف در سراسر کشور، تعدد گشت‌های بازرسی و مراجعه گروه‌های مختلف از دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی به واحد‌های صنفی است. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که برخی واحد‌های صنفی روزانه با بازرسی‌های متعدد از سوی گروه‌های مختلف مواجه می‌شوند؛ موضوعی که نگرانی و نارضایتی فعالان صنفی را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: در همین راستا، پیشنهاد ساماندهی بازرسی‌ها و تشکیل گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط مطرح شده است تا با تجمیع ظرفیت‌های نظارتی، بازرسی‌ها به‌صورت هماهنگ و هدفمند انجام شود و از مراجعات متعدد و موازی به واحد‌های صنفی جلوگیری شود.

نوده فراهانی خاطرنشان کرد: امیدواریم با جمع‌بندی دیدگاه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بتوانیم به راهکاری مؤثر برای ساماندهی گشت‌های بازرسی دست پیدا کنیم؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ نظارت‌های ضروری، از تحمیل فشار مضاعف به اصناف نیز جلوگیری شود.

برچسب ها: اتاق اصناف ایران ، کالای اساسی ، معیشت مردم
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