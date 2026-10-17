جوان آنلاین: روبرتو واناچی، عضو پارلمان اروپا و رهبر حزب راست‌گرای «آینده ملی» ایتالیا عصر شنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) افراد ساده‌لوحی را پیدا کرده که تمام این میلیارد‌هایی را که درخواست می‌کند به او می‌دهند و او همچنان درخواست‌های بیشتری دارد.

به گزارش ایسنا، این عضو پارلمان اروپا که از باسابقه‌ترین ژنرال‌های ارتش ایتالیا نیز به‌شمار می‌رود، افزود: اکنون زلنسکی علاوه بر ۹۰ میلیاردی که اروپا قبلا اختصاص داده، ۷۰ میلیارد اضافی درخواست می‌کند. او ما را با یک دستگاه خودپرداز اشتباه گرفته است!

تداوم جنگ اوکراین و انتقادات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از عدم تمایل کی‌یف برای حل‌وفصل این بحران، به تدریج بر اروپا نیز تاثیر می‌گذارد. طی چند روز اخیر ترامپ انتقادات شدیدی را علیه او مطرح کرده و معتقد است که ولودیمیر زلنسکی بار‌ها شانس خاتمه جنگ در کشورش را داشته، اما دست به این اقدام نزده است.