صدراعظم آلمان با اشاره به مخالفت برخی احزاب این کشور با تداوم حمایت از اوکراین، گفت: آلمان با شکاف عمیق سیاسی داخلی روبه‌رو است.

جوان آنلاین: از آناتولی، فریدریش مرتس در کنگره سازمان جوانان حزب دموکرات مسیحی آلمان و حزب متحد آن، اتحادیه سوسیال مسیحی در برلین اظهار داشت: «ما نباید اوکراین و مردم آن را به حال خود رها کنیم و چنین کاری نیز نخواهیم کرد.»

به گزارش ایرنا، این مقام آلمانی در ادامه از حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» و حزب چپ این کشور انتقاد کرد و آنها را به کم‌اهمیت جلوه دادن مسائل مرتبط با روسیه متهم کرد.

مرتس با اشاره به مخالفت حزب چپ و حزب آلترناتیو برای آلمان با تداوم حمایت از اوکراین، گفت: آلمان با شکاف عمیق سیاسی داخلی روبه‌رو است.

صدراعظم آلمان گفت: «آنچه اکنون از سوی روسیه شاهد هستیم، تنها زیر سؤال بردن تمامیت ارضی اوکراین نیست؛ بلکه تضعیف روزانه دموکراسی، ارزش‌ها و شیوه زندگی ماست و ما باید در برابر آن مقاومت کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان در روز‌های اخیرا درباره خطر کشیده شدن این کشور به جنگ با روسیه هشدار داده است.

مارتین یگر، رئیس سرویس اطلاعات فدرال آلمان (بی‌ان‌دی) در نشست کمیته نظارت اطلاعاتی پارلمان این کشور گفته است تقابل با روسیه وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک‌تر شده و مسکو اکنون، برلین را یکی از دشمنان اصلی خود می‌داند.

آلمان از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) از حامیان اصلی نظامی اوکراین بوده و با ارسال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، مهمات و کمک‌های مالی قابل توجه، از کی‌یف حمایت کرده است. برلین همچنین به تحریم‌های کشور‌های غربی علیه مسکو پیوسته است.