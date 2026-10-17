پیام سیاسی دفاعیه امام اوغلو و هشدار او به اردوغان

جوان آنلاین: امروز چهارمین و آخرین روز محاکمه طولانی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول بود. این محاکمه به یکی از رویداد‌های سیاسی – حقوقی روز در ترکیه تبدیل شده و علاوه بر اوزگور اوزل رهبر حزب نو یا ینی پارتی، بسیاری از همفکران و حامیان سیاسی امام اوغلو در سالن دادگاه حضور پیدا کردند.

به گزارش تسنیم، امام اوغلو در میان تشویق حاضران و شعار «امام اوغلو رئیس جهور ماست» وارد سالن شد و دفاعیات طولانی خود را آغاز کرد.

رسانه‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که در پرونده قطور امام اوغلو که کیفرخواست اصلی آن ۳ هزار و ۹۰۰ صفحه است و ضمائم دیگر پرونده نیز هزاران صفحه می‌رسد، علاوه بر خود امام اوغلو، ۴۳۶ نفر دیگر نیز محاکمه شده‌اند.

اتهامات منتسب به امام‌اوغلو نیز طیف گسترده‌ای از موارد، از تشکیل سازمان مجرمانه و رشوه تا پول‌شویی و تخلفات مرتبط با مناقصه‌ها را در بر می‌گیرد. ولی افکار عمومی ترکیه غالباً به این جمعبندی رسیده که مهمترین دلیل دستگیری، زندانی شدن و محاکمه او، تبدیل شدن به جدی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه است.

شهردار سابق استانبول اعلام کرده که تاکنون ۲۳ قاضی در پرونده‌های مختلف او برکنار شده‌اند و خود همین موضوع نشانه‌ای از سیاسی بودن روند و فرایند قضایی است و نشان می‌دهد، قضاتی که از خواسته‌ها و دستور‌های تیم مشاورین حقوقی اردوغان پیروی نکرده‌اند، از جریان دادرسی کنار گذاشته شده‌اند.

پرونده من، سیاسی است

امام اوغلو در آغاز دفاعیات خود، ضمن تاکید بر فقدان استقلال در قوه قضائیه ترکیه و پیروی قضات و دادستان‌ها از خواسته‌های دولت و حزب حاکم گفت: «کل اتهامات مطرح شده علیه من، مجموعه‌ای از اسناد افترا آمیز است، هر کلمه و هر حرف این کیفرخواست، کاملاً سیاسی است. خطاب به همه اعضای ملت عزیزم از شرق تا غرب و از شمال جنوب، خطاب به هواداران حزب حاکم و همه احزاب ترکیه، خطاب به سنّی و علوی و ترک و کُرد و لاز و چرکز، با صدای بلند اعلام می‌کنم که این محاکمه، کاملاً سیاسی و سفارشی است.

متاسفانه در ترکیه، نه تنها علیه من، علیه احزاب مخالف، روزنامه‌نگاران، سازمان‌های جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری و بازرگانان در دو سال گذشته، صد‌ها محاکمه و عملیات آغاز شده که همگی ماهیت سیاسی دارند و من این روند را خیانت به کشور می‌دانم».

هشدار به اردوغان

امام اوغلو در بخش دیگری از دفاعیات خود، از استعاره اختاپوس یا هشت پا استفاده کرده و گفت: «آقای قاضی! من می‌بینم که هشت پا، روی میز و صندلی شما و در دل کامپیوتر‌های شما وجود دارد. این دست و پا‌هایی که استقلال قوه قضائیه ترکیه را از بین برده و در همه جا نفوذ کرده‌اند، دشمنان عدالت و حقیقت هستند».

شهردار سابق استانبول در ادامه، درباره خطرات و عوارض دخالت سیاسی در قوه قضائیه هشدار داده، مستقیماً رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، را مورد خطاب قرار داده و گفت: «خود اردوغان هم باید مراقب رویه‌هایی باشد که در فرآیند‌های قضایی در حال انجام است. به عنوان یک شهروند از همین جا به شما هشدار می‌دهم. آقای رئیس جمهور! از خودتان در برابر این سیستم خائن، این سیستم کمین کرده، مراقب باشید و از خودتان محافظت کنید.

من فکر می‌کنم حتی شما هم ممکن است از برخی چیز‌ها آگاه نباشید. به شما هشدار می‌دهم. شخصی که از صبح تا شب بر ترکیه حکومت می‌کند، ممکن است از این سیستم‌های خیانت‌آمیز، این اقدامات و رویه‌های جاری آگاه نباشد و حتی وقت رسیدگی به آنها را نداشته باشد. هم مراقب خودتان باشید و هم این نکته را نیز بدانید و باور کنید که دخالت مداوم شما در رویه‌های قضایی و مشکلاتی که به بار آورده‌اید، برای همه روشن است و شما مشروعیت خود را از دست داده‌اید.

رقبای سیاسی از طریق فرآیند‌های قضایی هدف قرار گرفته‌اند تا از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شوند و ادعا کرد که پرونده علیه او بخشی از این فرآیند است.

مثال‌های روشنی همچون زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش و زندانی شدن خود من، به روشنی نشان می‌دهند که تا چه اندازه از نامزدی ما در انتخابات هراس دارید. کسی که منتقدین و مخالفین را با رویه‌های غیرقانونی به زندان می‌فرستد، هیچ مشروعیت و اعتباری ندارد که بخواهد دوباره در انتخابات نامزد شود».

وی در ادامه به تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگ همزیستی در ترکیه اشاره کرده و بر این موضوع تاکید کرد که به خاطر مادرش شناخت بالایی از علویان دارد و مدت‌ها در محیط کار و سیاست با کرد‌ها کار کرده و با آنها نیز تعامل بالایی دارد و می‌تواند با همه شهروندان و همه طیف‌های جامعه، تعامل داشته باشد.

امام اوغلو در دفاع از خود، به مشکلات اقتصادی ترکیه نیز پرداخت و با بیان اینکه رشد اقتصادی باید در همه اقشار جامعه منعکس شود، گفت: «ما باید ترکیه را غنی کنیم. نمی‌توانیم ببینیم فقط چند نفر ثروتمند شده و اغلب مردم دچار فقر شده‌اند.

ما باید ثروت شهروندان را افزایش دهیم. ما ثروتی را که تولید می‌کنیم عادلانه تقسیم خواهیم کرد. ما یک بسیج اقتصادی بزرگ ترکیه را با مشارکت کارگران، کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان، کارآفرینان، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، دانشگاهیان، جوانان، زنان، دولت‌های محلی و سازمان‌های حرفه‌ای آغاز خواهیم کرد. ترکیه از نظر اقتصادی عقب مانده است. ما به یک بسیج بزرگ نیاز داریم، ما خیلی عقب افتاده‌ایم، دوستان من».

منتظر پشت دروازه‌های اروپا

امام اوغلو در انتقاد از سیاست خارجی اردوغان و دولت آکپارتی گفت: «ترکیه باید کشوری مؤثرتر و قابل اعتمادتر در روابط بین‌الملل باشد و نه کشوری که پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا در انتظار و بلاتکلیفی ایستاده است. سیاست خارجی نه با لفاظی، بلکه با عقل، دانش، شایستگی و درک استراتژیک از دولت قابل هدایت و مدیریت است.

ادغام ترکیه با اتحادیه اروپا یک مسئولیت تاریخی و ژئوپلیتیکی است. این چیزی بیش از یک انتخاب سیاست خارجی است؛ این ادامه طبیعی سفر جمهوری ما به سوی مدرنیزاسیون است. ما ترکیه‌ای می‌خواهیم که با حقوق برابر در آینده‌ای مشترک مشارکت کند».

من سه بار رای آوردم

امام اوغلو به این نکته اشاره کرد که دو بار در انتخابات سال ۲۰۱۹ شهرداری استانبول و یک بار در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی رای مردم را به دست آورده، از عزل شهرداران احزاب مخالف به درخواست دولت اردوغان انتقاد کرده و همراهی غیرقانونی قضات با این رویه غلط را به معنی نادیده گرفتن اراده آزاد رای دهندگان ترکیه دانست.

وی اعلام کرد که از سوی مشاورین حقوقی اردوغان به فساد مالی ۵۶۰ میلیارد لیره‌ای متهم شده، اما در حد ۵۶۰ قوروش سند و مدرک ارائه نشده و کل روند اتهام و محاکمه، یک تلاش سیاسی برای فرار از شکست اردوغان در انتخابات بعدی است.

امام اوغلو در پایان سخنان خود بار دیگر خطاب به اردوغان گفت: «دوران سیاسی فعلی به پایان خود نزدیک می‌شود. شما در حال رهبری یک دوره فترت هستید. شما در پرانتز تاریخ ترکیه قرار دارید که در حال بسته شدن است.

شما سعی می‌کنید با زور از بسته شدن این پرانتز جلوگیری کنید. شما فکر می‌کنید با زندانی کردن من، آن پرانتز بسته نخواهد شد و این دوران ادامه خواهد یافت. اما من از همین جا می‌گویم؛ دوران شما تمام شده است. شما از مردم، از خیابان‌ها جدا شده‌اید. شما از میادین، بازارها، مساجد و ملت جدا شده‌اید. چون از شکست انتخاباتی هراس دارید، به دنبال این هستید که رقیب خود را در دادگاه و زندان شکست دهید!

خداوند متعال هرگز کسی را در موقعیتی قرار ندهد که به ملت ظلم کند، به ملت دروغ بگوید، از ملت دزدی کند و ثروت ملت را به خاطر جاه‌طلبی و موقعیت خود بین صندوق‌ها و نزدیکانش تقسیم کند. در محضر پروردگار دعا می‌کنم که هر چه زودتر به پای صندوق‌های رأی برویم و یک روز پس از انتخابات، در ترکیه‌ای روشن و درخشان بیدار شویم.

خطاب به دولت آکپارتی می‌گویم: شما و آن مشاورین و بروکرات هایتان، هرگز نمی‌توانید مرا به زانو درآورید. شما نمی‌توانید مرا مطیع خود کنید. من نماینده ملتم هستم. هرگز از آرمانی که به آن اعتقاد دارم، از اعتقادم به یک ترکیه آزاد و برابر که در آن قانون دموکراتیک حاکم باشد، دست نخواهم کشید.

دفاعیاتم را با نقل قولی از حضرت علی به پایان می‌رسانم که فرمود: اگر ظالم به ظلم خود ادامه دهد، بدانید که پایان او نزدیک است. اگر مظلوم به مقاومت ادامه دهد، بدانید که پیروزی نزدیک است».