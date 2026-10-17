مسیر فوتبال پایه ایران برای کسب دومین نشان طلایی پیاپی AFC

جوان آنلاین: و به نقل از فدراسیون فوتبال، سمیه دهقانیان، مسئول گرسروتز ایران، درباره نامزد شدن فدراسیون فوتبال در بخش جایزه تقدیر رئیس AFC در سطح طلایی فوتبال پایه، اظهار کرد: در ابتدا، لازم می‌دانم از ریاست محترم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل حمایت‌ها و توجه به توسعه فوتبال پایه و گرسروتز، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از هیات‌های فوتبال استان‌ها، مربیان پرتلاش، مدیران و مسئولان مدارس فوتبال، خانواده‌های گرامی و تمامی افرادی که با تعهد و مسئولیت‌پذیری برای رشد و توسعه فوتبال کودکان در سراسر کشور تلاش می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم. بدون همراهی و مشارکت این خانواده بزرگ، دستیابی به چنین جایگاهی امکان‌پذیر نبود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به عملکرد فوتبال پایه کشور در سال‌های ۲۶-۲۰۲۵، از قرار گرفتن ایران در جمع نامزد‌های برتر فوتبال پایه آسیا در سال ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: فدراسیون فوتبال ایران در سطح طلایی منشور فوتبال پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار دارد و امسال در جمع نامزد‌های برتر کشور‌های دارای این سطح ارزیابی شده است.

دهقانیان با اشاره به آغاز فعالیت تخصصی پروژه فوتبال پایه ایران اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۳ به‌صورت تخصصی آغاز به کار کرد و برنامه چهارساله توسعه فوتبال پایه و مقررات مربوط به آن نیز در همان سال به تصویب رسید. از آن زمان، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هدف دستیابی به اهداف کمی و کیفی در دستور کار قرار گرفته و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که فوتبال پایه کشور در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای خود قرار دارد.

وی افزود: فدراسیون فوتبال ایران سال گذشته، در نخستین ارزیابی انجام‌شده، برای اولین بار موفق به کسب نشان طلایی فوتبال پایه آسیا شد. امسال نیز قرار گرفتن ایران در جمع نامزد‌های برتر کشور‌های دارای سطح طلایی آسیا، نشان‌دهنده تداوم برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون و حرکت در مسیر تعیین‌شده برای ارتقای فوتبال پایه کشور است. این دستاورد‌ها حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، تدوین مقررات، پیگیری مستمر برنامه‌ها و تلاش برای توسعه متوازن فوتبال در سراسر کشور است.

مسئول پروژه فوتبال پایه ایران همچنین از آغاز فرایند ارزیابی استان‌ها خبر داد و گفت: فاز نخست ارزیابی استان‌ها آغاز شده است و امیدواریم تمامی استان‌های کشور بتوانند به استاندارد‌های تعیین‌شده در برنامه توسعه فوتبال پایه دست یابند و در یکی از سه سطح استاندارد پیش‌بینی‌شده قرار بگیرند. هدف از این فرایند، شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی میزان پیشرفت، رفع کاستی‌ها و ایجاد زمینه‌ای برای توسعه متوازن فوتبال پایه در تمام استان‌هاست.

وی در ادامه، با تشریح عملکرد فوتبال پایه در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶، اظهار کرد: در این دوره، ۴۶ لیگ ملی در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار شد. در بخش بزرگسالان، ۲۰۴ تیم در قالب ۱۹۱۴ مسابقه به میدان رفتند و ۵۸۵۷ بازیکن در این رقابت‌ها ثبت شدند. همچنین تعداد بازیکنان رده‌های پایه از ۹۹۵۰ نفر به ۱۱۹۴۰ نفر افزایش یافت.

دهقانیان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در سطح استان‌ها گفت: در این دوره، ۳۹۵ جشنواره با حضور ۹۷ هزار و ۵۸ شرکت‌کننده در ۳۱ استان کشور برگزار شد. همچنین ۳۲ هیات فوتبال استانی روز فوتبال پایه را جشن گرفتند و ۲۰۹۱ مدرسه فوتبال مجاز در طرح مشارکت کردند.

وی افزود: در حوزه مسئولیت اجتماعی و گسترش دسترسی عمومی به فوتبال، فوتبال خیابانی با مشارکت ۵۰۰۰ تیم و ۲۰ هزار بازیکن برگزار شد. همچنین جام‌های فوتسال رمضان در ۴۴۸ شهر کشور، با حضور مجموعاً بیش از ۲۴ هزار بازیکن، نقش مؤثری در توسعه مشارکت ورزشی و فراهم کردن فرصت بازی برای علاقه‌مندان ایفا کردند.

دهقانیان تأکید کرد: رویکرد اصلی پروژه فوتبال پایه ایران، تحقق عدالت ورزشی، فراهم کردن فرصت برابر برای حضور کودکان و نوجوانان در فوتبال و شناسایی استعداد‌ها در سراسر کشور، به‌ویژه در دورترین روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار است.

مسئول پروژه گرسروتز ایران تأکید کرد: برنامه چهارساله توسعه فوتبال پایه با همین نگاه تدوین شده است و تلاش می‌کنیم ضمن دستیابی به اهداف کمی و کیفی، استاندارد‌های توسعه را در تمام استان‌ها گسترش دهیم. کسب نشان طلایی آسیا در نخستین ارزیابی و قرار گرفتن در جمع نامزد‌های برتر سال ۲۰۲۶ نیز گامی مهم در تداوم این مسیر و نشانه‌ای از استمرار برنامه‌ریزی توسعه‌ای فدراسیون فوتبال ایران است.

دهقانیان عنوان کرد: نامزدی ایران برای دریافت درجه طلایی گرسروتز آسیا در سال ۲۰۲۶، اتفاقی ارزشمند و حاصل تلاش جمعی خانواده بزرگ فوتبال ایران در سراسر استان‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد که فوتبال پایه در کشور ما به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه فوتبال مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی جدی و هدفمند انجام شده است.

وی تصریح کرد: باور داریم که آینده فوتبال ایران از زمین‌های کوچک، مدارس فوتبال، مدارس آموزشی، جشنواره‌های فوتبال پایه و فرصت‌هایی آغاز می‌شود که برای کودکان، دختران و پسران فراهم می‌کنیم. امیدواریم با حمایت مسئولان، احساس امنیت، شادی، تعلق و اعتمادبه‌نفس را برای کودکان در فوتبال به ارمغان بیاوریم.

دهقانیان عنوان کرد: باور داریم که سرمایه‌گذاری در فوتبال پایه، سرمایه‌گذاری برای آینده فوتبال ایران و جامعه است. امیدواریم با تداوم همکاری‌ها، برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش جمعی، بتوانیم فرصت‌های بیشتری برای رشد و شکوفایی کودکان کشورمان فراهم کنیم. برای ما، ارزشمندترین دستاورد زمانی محقق می‌شود که هر کودک در ایران فرصت بازی کردن، یاد گرفتن، پیشرفت کردن و تجربه شادی در فوتبال را داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نامزدی برای درجه طلایی گرسروتز آسیا، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه این مسیر و مسئولیتی بزرگ در قبال آینده کودکان ایران است. فارغ از کسب عنوان در جشن برترین‌های آسیا، اهداف توسعه‌ای ما همچنان پابرجاست و این مسیر متوقف نخواهد شد.