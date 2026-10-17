تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور

فدراسیون فوتبال در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با تعدادی از داوران شاغل در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور، ضمن تکذیب این ادعا، توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.

جوان آنلاین: بر این اساس، ضمن تکذیب ادعا‌های مطرح‌شده در این باره، تأکید می‌شود بررسی‌های لازم درباره موضوع یادشده، از مدت‌ها قبل توسط حراست فدراسیون فوتبال انجام شده و نتایج این بررسی‌ها، ادعای مطرح‌شده را مردود می‌داند. همچنین، برخلاف ادعای مطرح‌شده در مصاحبه منتشرشده، تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تشکیل نشده است.

به گزارش مهر، فدراسیون با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار و جایگاه جامعه داوری کشور و لزوم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انتشار اخبار، اعلام می‌کند انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب ادعا‌های اثبات‌نشده به اشخاص، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد. بر همین اساس، فدراسیون ضمن پیگیری موضوع از طریق کمیته اخلاق، بررسی و طرح شکایت نزد مراجع قضایی را نیز با هدف رسیدگی قانونی به موضوع و تعقیب منتشرکنندگان و بازنشرکنندگان ادعای کذب یادشده، در دستور کار خود قرار خواهد داد.