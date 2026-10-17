کد خبر: 1385279
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه

3 منابع پزشکی اعلام کردند که در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه شماری دیگر از ساکنان این باریکه به شهادت رسیده و برخی دیگر زخمی شده‌اند.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، منابع پزشکی اعلام کردند که در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز، دست کم ۵ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به پشت مدرسه فهد در محله التفاح در شرق شهر غزه، ماجد احمد الصباغ به شهادت رسید.

همچنین در حمله دیگری به گروهی از شهروندان فلسطینی در مقابل درمانگاه الحریه در محله المشاهره در منطقه التفاح، عبد الله محمد خمیس جابر و عماد محمد زاید فارس جابر به شهادت رسیدند.

در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز محمد ریاض ابوحماد، کودک ۱۴ ساله فلسطینی، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از شهروندان در خیابان البرکه به شهادت رسید و شماری دیگر، از جمله یک دختر بچه، زخمی شدند.

در جنوب نوار غزه نیز پهپاد رژیم صهیونیستی یک مرکز پلیس در اطراف بیمارستان صحرایی صلیب سرخ در مواصی رفح را هدف قرار داد که در نتیجه آن عبدالجواد حاتم جوده، از نیرو‌های پلیس فلسطین به شهادت رسید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

مدیریت کل پلیس غزه نیز در بیانیه‌ای این حمله را تایید کرد و اعلام کرد پهپاد‌های رژیم صهیونیستی یک مرکز پلیس در مواصی رفح را هدف قرار دادند که به شهادت دست کم یک نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.

خودرو‌های نظامی رژیم صهیونیستی به سمت چادر‌های آوارگان در منطقه مواصی رفح در جنوب نوار غزه تیراندازی کردند.

همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمال شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

همچنین تیراندازی شدید نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف خیابان کزوویم در جنوب شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه گزارش شده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نوار غزه ، خان یونس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

جانباز جنگ ۱۲روزه بود و شهید جنگ رمضان شد

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزاتی /هشدار اختلال در تولید به‌دلیل تاخیر در تامین ارز

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تقدیر از پزشکیان بسیجی

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

جهان در مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد رنج و محرومیت کودکان

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم

قتل بر سر مزاحمت برای زن همسایه

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

زمان‌بندی خوداظهاری کالابرگ بر اساس کدملی

توصیه‌های اقتصادی امام شهید را  نادیده گرفتیم

پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام کالابرگ

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

کانتینر پَر!

زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۶ ریشتر مرز افغانستان و تایباد را لرزاند

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

حق وتوی هرمز بر سیلیکون‌ولی

سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان

حافظ‌کشی به رسم دیوانگان

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

برای خدمت به مردم تا پای جان ایستاده‌ایم/ کسی را از خدمت محروم نکنیم

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس چه توجیهی دارد!

اشراف ایران بر تنگه هرمز

هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟

مادری که مثل کوه ایستاده بود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هر که ظن بد به مسلمانان می‌برد خبیث‌النفس و بدباطن است
جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید
‌پیامد‌های تنش منطقه‌ای بر هوش مصنوعی/ ‌جنگ به قلب اقتصاد دیجیتال رسید! 
‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف
آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی
تهیه‌کننده امریکایی گفت بزرگ‌ترین خط قرمز سینمای ما ناامید‌کردن جامعه است
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ جانباز جنگ ۱۲روزه بود
امنیت حافظان امنیت | هر ۳ روز یک پلیس شهید
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار