گزارشی از حادثه امنیتی در خلیج عدن

منابع خبری از حمله به یک کشتی در خلیج عدن خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع خبری از جمله صابرین نیوز گزارش دادند حادثه امنیتی در خلیج عدن ناشی از تیراندازی از قایق‌ها به سمت یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع در این خلیج بوده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در این باره گفت: حادثه امنیتی در خلیج عدن پس از نزدیک شدن یک قایق برای توقیف یک نفتکش غول‌پیکر رخ داده است.

عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود: یک تانکر LNG از قایقی حامل ۷ سرنشین در ۱۴۰ مایل دریایی جنوب شرقی مکلا، یمن مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

این در حالی است که پیشتر امروز -شنبه- سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از حملاتی به سه کشتی و نفتکش در تنگه هرمز و شمال شرق شهر جبیل عربستان سعودی خبر داد.

در عین حال گزارش‌ها حاکی از حمله هوایی ارتش یمن به مواضع نیرو‌های تحت امر ریاض در لحج منتشر شده است.