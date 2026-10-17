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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱
اقتصاد » اخبار کلی

امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ فراهم می‌شود

3 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جزییات افزایش اعتبار کالابرگ را تشریح کرد و گفت: امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ فراهم می‌شود.

جوان آنلاین: حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در موضوع حمایت معیشتی و کالابرگ رویکرد ما شناسایی دقیق‌تر افراد نیازمند است. یکی از انتقاد‌هایی که همواره مطرح می‌شد، این بود که چرا با افراد ثروتمند و کم‌درآمد به یک شکل برخورد می‌شود. وقتی امکان تشخیص دقیق وضعیت اقتصادی افراد وجود نداشته باشد، منابع محدود کشور میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود؛ در حالی که این شیوه لزوماً با عدالت سازگار نیست.

به گزارش مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با صدا و سیما گفت: به همین دلیل، تصمیم گرفته‌ایم افرادی را که واقعاً به حمایت معیشتی نیاز دارند، شناسایی کنیم. برای این کار، از افراد خواسته می‌شود اطلاعات خود را بررسی و در صورت صحت، آن را تأیید کنند و اگر اطلاعات موجود دقیق نیست، اصلاحات لازم را اعلام کنند. البته اطلاعات اعلام‌شده نیز راستی‌آزمایی خواهد شد.

پورمحمدی افزود: در گام نخست، برای حدود ۴۴ میلیون نفر که بر اساس اطلاعات موجود در گروه مشمولان حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند، پیامک ارسال کرده‌ایم تا اطلاعات خود را بررسی کنند. پس از بررسی و راستی‌آزمایی، افرادی که واجد شرایط دریافت حمایت باشند، از این امکان برخوردار خواهند شد و در صورت مشخص شدن عدم استحقاق برخی افراد، وضعیت آنها بازبینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان این مرحله نیز اگر افرادی خود را مستحق دریافت حمایت بدانند، اما نامشان در میان این ۴۴ میلیون نفر نباشد، برای آنها فرم جداگانه و دقیق‌تری طراحی می‌کنیم تا اطلاعاتشان بررسی و راستی‌آزمایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته مهم این است که منابع مالی کشور محدود است و باید این منابع را به افرادی اختصاص دهیم که بیشترین نیاز را دارند؛ افرادی که ممکن است فرزند معلول داشته باشند، مسکن نداشته باشند یا حتی برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه باشند. بنابراین، هدف ما این است که حمایت‌های معیشتی بر مبنای عدالت و با شناسایی دقیق‌تر افراد نیازمند انجام شود.

وی اضافه کرد: به جای اینکه از ابتدا اعلام کنیم همه ۹۰ میلیون نفر مشمول حمایت هستند و پس از آن با مشکلات متعدد برای شناسایی و حذف افراد مواجه شویم، تلاش می‌کنیم هر فردی را که واقعاً نیازمند حمایت است، شناسایی کنیم. وظیفه حکومت جمهوری اسلامی ایران این است که از افراد نیازمند حمایت کند و حداقل‌های معیشتی را برای آنها فراهم آورد. این فرآیند را با شناسایی گروه نخست آغاز کرده‌ایم و در ادامه نیز آن را تکمیل خواهیم کرد.

برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، کالابرگ ، اعتراض
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