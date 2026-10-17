رئیس جمهور اوکراین از اقدام آمریکا در تعلیق برخی تحریم‌ها علیه مسکو انتقاد کرد و گفت: لغو تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد داشت؛ توافق گازوئیل تنها گام اول است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزتاری راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در مصاحبه‌ای از اقدام آمریکا در تعلیق برخی تحریم‌ها علیه مسکو انتقاد کرد و گفت: لغو تحریم‌ها علیه روسیه ادامه خواهد داشت. توافق گازوئیل تنها گام اول است.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه ادعا کرد که کشور‌های اروپایی پس از درک این موضوع که آمریکا می‌تواند صرف نظر از توافق‌نامه‌ها یا قرارداد‌های موجود، سیستم استارلینک را محدود کند، در حال توسعه جایگزین‌هایی برای استارلینک هستند.

وی مدعی شد که اوکراین با وجود محدودیت ها، به استفاده از استارلینک و همکاری با اسپیس ایکس ادامه می‌دهد.

زلنسکی افزود: ترمینال‌های استارلینک با سرعت بالای ۱۶۱ کیلومتر در ساعت در اوکراین خاموش می‌شوند، در حالی که آزمایش‌ها نشان می‌دهد که آنها در اتحادیه اروپا همچنان با سرعت بالای ۱۸۰ کیلومتر در ساعت کار می‌کنند.

وی سپس این محدودیت‌ها را «عملیات برنامه‌ریزی شده» توصیف و اعلام کرد که آنها مانع از استفاده اوکراین از برخی پهپاد‌های رهگیر می‌شوند.