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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تلاش مذبوحانه ترامپ برای کوچک‌نمایی پیامد‌های جنگ علیه ایران

3 دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از آخرین به‌روز‌رسانی میزان تلفات نظامیان آمریکایی از سوی پنتاگون، جنگ غیرقانونی علیه ایران را که پیامد‌های اقتصادی آن گریبانگیر جامعه آمریکا شده است، «رزمایش نظامی» خواند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ایالت جورجیا، جنگ غیرقانونی و انتخاباتی خود علیه ایران را با تلاش برای کوچک‌نمایی پیامد‌های ناشی از آن، از جمله تلفات نظامیان آمریکایی و آسیب به پایگاه‌های نظامی این کشور، «یک رزمایش نظامی» خواند.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که کمتر از یک هفته پیش، پنتاگون آمار رسمی خود از نظامیان آمریکایی کشته شده در درگیری با ایران را به ۲۱ نفر افزایش داده بود.

به نوشته نیوزویک، ترامپ که پیشتر نیز تلاش کرده است پیامد‌های اقتصادی جنگ علیه ایران، از جمله افزایش قیمت سوخت دیزل و افزایش هزینه خانوار را کم اهمیت جلوه دهد و آن را با اهداف واهی، از جمله جلوگیری از آنچه «تهدید هسته‌ای ایران» خوانده، توجیه کرده است، این اظهارات را در حالی بیان کرد که از عملکرد بازار سهام و کارنامه دولت خود تعریف می‌کرد.

ترامپ گفت: «ما بالاترین بازار سهام تاریخ را داریم و این در شرایط جنگ است. اما این طور نیست، فقط یک رزمایش نظامی است، باشد؟»

انتخاب عبارت «رزمایش نظامی» از سوی ترامپ، جدیدترین نمونه از توصیف او از جنگ علیه ایران با عباراتی است که از نامیدن آن به عنوان جنگ خودداری می‌کند. او در سپتامبر آن را «مسئله‌ای کوچک» خواند و استدلال کرد که باید آن را یک درگیری نظامی دانست نه جنگ.

در حالی که گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از اثر منفی پیامد‌های اقتصادی جنگ علیه ایران بر محبوبیت شخص رئیس‌جمهور آمریکا و حزب او در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ است، ترامپ در آن زمان به خبرنگاران در اتاق بیضی گفت: «خیلی‌ها آن را جنگ نمی‌نامند. من آن را درگیری نظامی می‌نامم، چون برای ما مسئله کوچکی است. چیز بزرگی نیست.»

او در آن زمان ضمن تایید مرگ ۱۸ نظامی آمریکایی، این تلفات را با بیش از ۵۸ هزار کشته نظامی آمریکا در جنگ ویتنام مقایسه کرد- نبردی که دهه‌ها طول کشید و بیش از ۵۰ سال پیش پایان یافت. ترامپ گفت: «ما ۱۸ نفر را از دست دادیم. یکی هم زیاد است. اما در ویتنام، ده‌ها هزار نفر را از دست دادیم.»

بر اساس داده‌های به‌روز شده تلفات پنتاگون، شمار رسمی نظامیان آمریکایی کشته شده در ارتباط با عملیات علیه ایران از آن زمان به ۲۱ نفر رسیده و ۸۶۵ نظامی نیز زخمی شده‌اند.

این رسانه در ادامه نوشت: توصیف ترامپ از جنگ به عنوان «رزمایش نظامی» پس از اظهارات مشابه او و دیگر مقامات دولتی مطرح می‌شود. آنها این تردید را ایجاد می‌کنند که آیا باید این کارزار علیه ایران را جنگ نامید یا خیر.

زمانی که ترامپ در سپتامبر این درگیری را «مسئله‌ای کوچک» خواند، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور یک روز پیش از آن گفته بود: «من آن را جنگ نمی‌نامم. در حال حاضر، هیچ تیراندازی فعالی وجود ندارد.»

رئیس‌جمهور آمریکا و دیگر جمهوری‌خواهان ارشد بار‌ها از توصیف این درگیری به عنوان جنگ خودداری کرده‌اند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، در مارس با گفتن این که «ما در جنگ نیستیم؛ قصد جنگیدن نداریم»، این درگیری را یک «عملیات محدود» با ماموریتی «تقریبا تکمیل‌شده» توصیف کرد.

توصیف جدید ترامپ ۱۸ روز قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای و در میان نارضایتی گسترده عمومی از این درگیری مطرح می‌شود. نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که در ۸ اکتبر منتشر شد، نشان داد که ۶۵ درصد آمریکایی‌ها با نحوه مدیریت ترامپ در اقدام نظامی آمریکا علیه ایران از سوی ترامپ مخالف هستند و تنها ۳۳ درصد با آن موافقند.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، ایران
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