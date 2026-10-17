کد خبر: 1385262
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ مشاورانش را مقصر تضعیف موقعیت جمهوری‌خواهان در انتخابات می‌داند

3 با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، ترامپ از عملکرد مشاوران سیاسی، هزینه‌های تبلیغاتی و راهبرد بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی انتقاد کرده است.

جوان آنلاین: رویترز گزارش داد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه انتخابات سوم نوامبر، شماری از مشاوران ارشد خود را مسئول ضعف راهبرد انتخاباتی جمهوری‌خواهان می‌داند. او درباره هزینه‌های تبلیغاتی، بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی و انتخاب نامزد‌ها ابراز تردید کرده است؛ این در حالی است که خودش در طراحی برخی از همین راهبرد‌ها نقش داشته است.

به گزارش مهر، بخش عمده اختلاف‌ها بر سر جیمز بلر، مسئول کمیته اقدام سیاسی «ماگا» و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید متمرکز شده است. ترامپ از نحوه مدیریت هزینه‌های تبلیغاتی توسط بلر انتقاد کرده و برخی مقام‌های کاخ سفید نیز درباره نظارت وایلز بر فعالیت‌های سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته منابع آگاه، این دو نیز یکدیگر و بخش‌های دیگر دولت را مسئول مشکلات می‌دانند.

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که دموکرات‌ها ممکن است مجلس نمایندگان را به دست آورند، در حالی که رقابت برای کنترل سنا همچنان نزدیک است. از دست دادن مجلس نمایندگان می‌تواند پیشبرد برنامه‌های قانون‌گذاری ترامپ را در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش دشوار کند و زمینه تحقیقات کنگره درباره دولت او را فراهم سازد.

از سوی دیگر، ترامپ از آنچه ناکامی هزینه‌های تبلیغاتی و تغییر نقشه حوزه‌های انتخاباتی در بهبود موقعیت جمهوری‌خواهان می‌داند، ناراضی است. اسناد عمومی نشان می‌دهد کمیته «ماگا» تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کارزار انتخاباتی هزینه کرده است، اما هنوز مشخص نیست ترامپ با اختصاص منابع مالی بیشتر موافقت کند یا خیر.

تگزاس نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. این حزب با تغییر مرز حوزه‌های انتخاباتی به دنبال افزایش کرسی‌های خود بود، اما نگرانی رأی‌دهندگان از هزینه‌های زندگی و عملکرد اقتصادی دولت ممکن است مانع تکرار میزان حمایت لاتین‌تبار‌ها در انتخابات ۲۰۲۴ شود. برخی جمهوری‌خواهان بیم دارند این تغییرات به‌جای تقویت حزب، نمایندگان فعلی آن را آسیب‌پذیرتر کند.

در همین حال، دو منبع آگاه بازگشت بلر به کاخ سفید پس از انتخابات را بعید دانسته‌اند؛ هرچند وضعیت آینده وایلز همچنان مشخص نیست. او از چهره‌های اصلی پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ به شمار می‌رود و متحدان رئیس‌جمهور عملکردش را در مدیریت کاخ سفید مؤثر ارزیابی کرده‌اند.

برچسب ها: ترامپ ، جمهوری خواهان ، انتخابات
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