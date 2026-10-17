جوان آنلاین: کاظم غریب آبادی در پاسخ به خبرنگار به بغداد اظهار داشت: تماس‌های ما با وزرای خارجه کشور‌های منطقه مداوم است. درست است که وضعیت منطقه به دلیل تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی مناسب نیست، اما این تماس‌ها در بالاترین. سطح برقرار است.

وی افزود: در نشست مجمع عمومی سلزمان ملل آقای عراقچی با تمام همتایان خودشان از حاشیه خلیج فارس دیدار داشتند. آن چیزی که در عمان قرار بود برگزار شود، ناظر بر تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز و مسیر‌های ورود و خروج بود.

غریب آبادی ادامه داد: هرچند که نشست صلاله می‌توانست فرصت مناسب باشد تا هشت کشور حاشیه خلیج فارس درباره صلح و ثبات در منطقه صحبت کنند. هرچند آن جلسه برگزار نشد، اما تماس‌ها در سطوح دیگر برقرار است.

وی گفت: آقای وزیر موضع جمهوری اسلامی ایران درباره امنیت خلیج فارس، بحث تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و جنایاتی که مرتکب شدند و دفاع قاطع ملت و نیرو‌های مسلح ایران انجام دادند و اگر بخواهد دشمن خطای مجددی انجام دهد پاسخ قاطعی دریافت می‌کند، در نشست شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی بیان کردند.

غریب آبادی ادامه داد: موضوع دیگری که آقای عراقچی مورد اشاره قرار دادند درباره فلسطین بود. فلسطین نگرانی مشترک همه کشور‌های اسلامی است. موضوع سوم درباره وضعیت یمن بود که آقای عراقچی تاکید کردند که وضعیت یمن باید به گونه‌ای باشد که محاصره برداشته شود و هرگونه راه حلی که قطعا نظامی نیست باید به صلح و ثبات در یمن کمک کند.

وی افزود: آقای وزیر، آمادگی ایران برای رسیدن به چنین راهکاری را اعلام کرد.