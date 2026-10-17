ویرانی کامل ۲ منزل در جنوب لبنان به دست اشغالگران

منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی دو منزل را در حدفاصل ببین روستاهای عیتا الجبل و بیت یاحون در جنوب لبنان منفجر و با خاک یکسان کرد.

جوان آنلاین: منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی دو منزل را در حدفاصل ببین روستاهای عیتا الجبل و بیت یاحون در جنوب لبنان منفجر و با خاک یکسان کرد.

این منابع همچنین بیان کردند که منطقه عین السماحیه در حدفاصل شهرک زوطر شرقی و میفدون در شهرستان النبطیه، هدف حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همزمان رسانه‌های لبنانی گزارش دادند نیروهای رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب و ریشه‌کن کردن درختان زیتون در منطقه «وذاد» در شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.