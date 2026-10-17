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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

سی بی اس نیوز: بحران تسلیحات راهبردی آمریکا تا ۲۰۳۰ ادامه دارد 

تسلیحات منابع آمریکایی و بین‌المللی درباره بحران کمبود تسلیحات استراتژیک به ویژه مهمات پدافندی آمریکا تا سال ۲۰۳۰ هشدار دادند.

جوان آنلاین: منابع آمریکایی گزارش دادند که ایالات متحده با افزایش مصرف مهمات و کاهش ظرفیت تولید، در بحبوحه هشدارهایی مبنی بر تداوم کمبود مهمات استراتژیک تا سال ۲۰۳۰، با چالشی جدی در تکمیل ذخایر موشک‌های پدافند هوایی خود مواجه است.

بحران شدید کمبود مهمات پدافندی

ژنرال رندی جورج، رئیس پیشین ستاد ارتش ایالات متحده، در اواخر ماه دسامبر نسبت به کمبود بحرانی مهمات پدافند موشکی هشدار داده و تاکید کرد که رسیدگی به این کسری ممکن است پنج سال طول بکشد.

به گفته مقامات آمریکایی که با سی‌بی‌اس نیوز صحبت کردند، این ارزیابی در طرح مدیریت و تخصیص نیروی جهانی پنتاگون، قبل از وقوع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، گنجانده شده بود.

در این ارزیابی آمده است که ذخایر سامانه‌های موشکی تاد و پاتریوت تا سال ۲۰۳۰ در سطح استراتژیک پایین باقی خواهد ماند. این هشدار بر اساس انتقال موشک‌های پاتریوت به اوکراین پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، کاهش مهمات در محافظت از اسرائیل و ظرفیت محدود صنعت دفاعی برای افزایش تولید بود.

اگرچه آمریکا ذخایر عظیمی از برخی مهمات تهاجمی، مانند بمب‌های هدایت‌شونده و مهمات حمله مستقیم مشترک (JDAM) دارد، اما به گفته مقامات آمریکایی ، نگرانی اصلی آنها مربوط به مهمات دفاع موشکی است. سی‌بی‌اس نیوز به دلایل امنیتی از ارائه گزارش درصد دقیق ذخایر خودداری کرد.

تاد و پاتریوت؛ ذخایر تخلیه‌ شده

سیستم تاد یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی آمریکا است که برای رهگیری موشک‌های بالستیک در مرحله پایانی پرواز آنها، چه در داخل و چه در خارج از جو طراحی شده است. طبق گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره در سال ۲۰۲۵، ارتش ایالات متحده ۸ سامانه از این نوع موشک ها در اختیار دارد که هر کدام دارای ۶ پرتابگر هستند.

از سوی دیگر، سیستم پاتریوت برای محافظت از سربازان، تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های حیاتی در برابر موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و هواپیماهای دشمن استفاده می‌شود و در ارتفاعات پایین‌تر از ارتفاع تحت پوشش سیستم تاد عمل می‌کند. موشک رهگیر این سامانه با نام PAC-۳ یکی از مهمترین مهمات با عمر کوتاه است، زیرا برای از بین بردن موشک‌های ورودی به برخورد مستقیم متکی است.

مارک کانسیان، سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و مشاور ارشد دفاعی و امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، گفت که سامانه تاد و پاتریوت مهماتی هستند که ارتش ایالات متحده در هرگونه درگیری با چین به طور گسترده از آنها استفاده خواهد کرد.

طبق تخمینی که CSIS در ماه آوریل منتشر کرد، شرکت‌ها در حال حاضر به چهار سال و پنج ماه زمان نیاز دارند تا سفارش‌های جدید برای موشک‌های رهگیر THAAD را تحویل دهند، در حالی که میانگین زمان تحویل موشک‌های PAC-۳ برای سیستم پاتریوت سه سال و نیم است.

۶۱ درصد ذخایر رهگیر پاتریوت در جنگ با ایران تمام شد

این مرکز تخمین زد که ایالات متحده قبل از جنگ با ایران، با تقریباً ۲۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت در زرادخانه خود وارد سال ۲۰۲۶ شده بود و بین ۱۰۵۰ تا ۱۴۳۰ فروند از این موشک‌ها در طول جنگ مصرف شدند که تقریباً ۶۱٪ از ذخایر قبل از جنگ را تشکیل می‌دهد.

طبق برآوردهای این مرکز، موجودی سیستم تاد قبل از جنگ تقریباً ۳۵۵ موشک رهگیر تخمین زده می‌شد که از این تعداد، بین ۱۹۰ تا ۲۹۰ فروند مصرف شده بود. ایالات متحده بیش از ۸۰۰ موشک تاد را برای سال مالی ۲۰۲۷ سفارش داده است، اما افزایش تولید به سرعت کمبود را برطرف نخواهد کرد.

لاکهید مارتین و RTX، از طریق شرکت تابعه خود، Raytheon، این سیستم‌ها و اجزای ضروری آنها را تولید می‌کنند. این دو شرکت توافق‌نامه‌هایی را برای تسریع تولید امضا کردند و لاکهید مارتین در ژانویه طرحی را برای چهار برابر کردن ظرفیت تولید موشک تاد، از ۹۶ موشک به ۴۰۰ موشک در سال، اعلام کرد.

اما کاهش مهمات در طول جنگ با ایران تنها عامل کمبود نیست؛ بلکه دهه‌ها تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها، کوچک شدن پایگاه صنعتی دفاعی و عملیات نظامی که از توانایی تولیدکنندگان برای جایگزینی آنها فراتر رفته است، این مشکل را تشدید کرده است.

یکی از مقامات آمریکایی به سی‌بی‌اس نیوز گفت که ایالات متحده باید تا سال ۲۰۳۰ صبر کند تا ذخایر خود را به سطح دسامبر ۲۰۲۵ برساند، حتی اگر از استفاده بیشتر از موشک‌های تاد و پاتریوت در ایران یا سایر درگیری ها اجتناب کند.

برچسب ها: تسلیحات ، آمریکا ، جنگ ایران امریکا
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