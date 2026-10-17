جوان آنلاین: تنش میان واشنگتن و کی‌یف در پی انتقادهای دونالد ترامپ از ولودیمیر زلنسکی و اختلاف بر سر حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه تشدید شده است. ترامپ که افزایش قیمت سوخت در آمریکا را تا حدی به این حملات نسبت می‌دهد، تهدید کرده است که ممکن است حمایت‌های اطلاعاتی و نظامی از اوکراین را محدود کند.

به گزارش مهر، زلنسکی نیز در واکنش به مواضع ترامپ، آمریکا را به جانبداری از روسیه متهم کرده و گفته است کی‌یف حملات به اهداف انرژی روسیه را متوقف نخواهد کرد، زیرا مسکو همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد.

اختلال اخیر در سامانه اینترنت ماهواره‌ای استارشلید اوکراین که به گفته منابع آگاه در پی دستوری منتسب به کاخ سفید رخ داده، نگرانی‌ها درباره وابستگی نظامی کی‌یف به فناوری‌های آمریکایی را افزایش داده است. کاهش تبادل اطلاعات نظامی نیز می‌تواند توان اوکراین برای شناسایی و مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه، به‌ویژه علیه زیرساخت‌های انرژی در زمستان، را تضعیف کند.

از سوی دیگر، ترامپ با هدف افزایش عرضه سوخت و مهار قیمت‌ها از توافق با ولادیمیر پوتین برای تعلیق موقت تحریم‌های سوخت روسیه و واردات گازوئیل خبر داده است؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران می‌تواند به تأمین مالی جنگ روسیه کمک کند.

با وجود اختلاف‌ها، مقام‌های اوکراینی اعلام کرده‌اند که کی‌یف همچنان خواهان ادامه گفت‌وگو با فرستادگان ترامپ است. در همین حال، برخی جمهوری‌خواهان کنگره نیز با فشار بر اوکراین برای پذیرش توافقی با شرایط مطلوب مسکو مخالف‌ هستند.