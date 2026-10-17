توطئه داخلی در کاخ سفید برای اخراج سخنگوی جدید ترامپ

پولیتیکو گزارش داد سوزی وایلز، رئیس ستاد کاخ سفید، در اخراج سخنگوی تازه‌منصوب دونالد ترامپ نقش داشته است.

جوان آنلاین: گزارش پولیتیکو حاکی است که سوزی وایلز، رئیس ستاد کاخ سفید، در ترتیب‌دادن مصاحبه‌ای جنجالی برای کتی زکریا، سخنگوی تازه‌منصوب دونالد ترامپ، با شبکه فاکس‌نیوز نقش داشته است.

این مصاحبه‌ای بود که تنها چند ساعت بعد به برکناری زکریا منجر شد و گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات داخلی در کاخ سفید را افزایش داد.

زکریا که تنها پنج روز در سمت سخنگوی کاخ سفید فعالیت کرده بود، پنج‌شنبه شب در برنامه شان هانیتی، مجری نزدیک به ترامپ، حضور یافت. این گفت‌وگو به پرسش‌هایی تند درباره عملکرد ضعیف او در نخستین نشست خبری و سوابق حقوقی‌اش کشیده شد.هانیتی از زکریا پرسید که آیا در آزمون وکالت مردود شده است یا خیر. زکریا تأیید کرد که در سال ۲۰۱۱ در آزمون وکالت کالیفرنیا پذیرفته نشده و پس از آن نیز دوباره در این آزمون شرکت نکرده است؛ موضوعی که با معرفی قبلی او از خود به‌عنوان وکیل، پرسش‌هایی درباره سوابق حرفه‌ای‌اش برانگیخت.

به گفته دو منبع مطلع که با پولیتیکو گفت‌وگو کرده‌اند، وایلز و یکی از سخنگویان کاخ سفید در هماهنگی این مصاحبه نقش داشته‌اند.

این منابع اقدام مذکور را ضربه‌ای هماهنگ‌شده علیه زکریا توصیف کرده‌اند و مدعی شده‌اند که وایلز از ابتدا او را گزینه مطلوب خود برای این سمت نمی‌دانست. روابط دوستانه رئیس ستاد کاخ سفید با هانیتی نیز از دیگر نکاتی است که در این گزارش مطرح شده است.

با این حال، کاخ سفید این ادعاها را گمانه‌زنی و داستان‌پردازی خوانده است. فاکس‌نیوز نیز اعلام کرده که هانیتی شخصاً درباره مهمانان برنامه خود تصمیم می‌گیرد.

ترامپ روز جمعه از برکناری زکریا خبر داد و گفت به او اعلام کرده است که اگر تمایلی به ادامه این کار ندارد، مجبور به ماندن نیست.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که کاخ سفید با فشارهای سیاسی و کاهش محبوبیت ترامپ روبه‌روست و گزارش‌هایی نیز درباره احتمال تغییرات در تیم مدیریتی رئیس‌جمهور منتشر شده است. با وجود ادعاهای مطرح‌شده درباره نقش وایلز، شواهد ارائه‌شده در گزارش پولیتیکو به‌تنهایی برای اثبات وجود توطئه‌ای سازمان‌یافته علیه زکریا کافی نیست.

کیتی زکریا تنها پنج روز پس از انتصاب به‌عنوان سخنگوی کاخ سفید از سمت خود برکنار شد تا کوتاه‌ترین دوره حضور در این مسئولیت را در تاریخ معاصر آمریکا به نام خود ثبت کند. انتصاب شتاب‌زده و برکناری سریع او، نتیجه مستقیم تصمیم لحظه‌ای دونالد ترامپ برای جذب یک چهره وفادار رسانه‌ای در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ بود؛ انتخابی که بدون انجام ارزیابی‌های اولیه و بررسی دقیق سوابق صورت گرفت. بدین ترتیب، کاخ سفید بار دیگر در آستانه انتخابات بدون سخنگو مانده است.