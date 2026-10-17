وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاب‌آوری، همبستگی و مقاومت مردم ایران باعث فروریختن قدرت پوشالی آمریکا شد.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی که به ایتالیا سفر کرده است در حاشیه مراسم روز جهانی غذا در مقر فائو با وزیر کشاورزی کوبا دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش مهر، وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با تقدیر از مواضع کشور کوبا درباره تجاوز نظامی آمریکا و رژیم غذایی، بر آرمان مشترک دو ملت ایران و کوبا در مقابل زیاده‌های آمریکا تاکید کرد و گفت: تاب‌آوری، همبستگی و مقاومت مردم ایران باعث فرو ریختن قدرت پوشالی آمریکا شد .

وی بر عزم دولت ایران برای توسعه روابط با کوبا در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: ایران باید همکاری‌های تجاری بین‌المللی با کوبا را برای امنیت منطقه‌ای و جهانی گسترش و تعمیم دهد .

وزیر کشاورزی کوبا نیز در این دیدار به روابط روابط‌ها و توانمندی‌های کشاورزی ایران اشاره کرد و بر آمادگی کشور برای توسعه تجاری و اقتصادی در غذا بخش و تولیدات کشاورزی تاکید کرد.