صیرورت اندیشه جهانی به سوی رویکرد اسلامی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان آن آمده است، «نگاهی اجمالی به بیانات امام خامنه‌ای در باره تمدن اسلامی» می‌افکند. این پژوهش ازسوی محمدحسین علیجان‌زاده انجام شده و دفتر نشر معارف، آن را روانه بازار کتاب ساخته است. تارنمای ناشر در باب مضمون و محتوای این تحقیق، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است: «کتاب تمدن اسلامی که نگاهی است اجمالی به بیانات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای درباره تمدن اسلامی با گردآوری محمدحسین علیجان‌زاده و به همت نشر معارف چاپ و عرضه شد. مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی از جریان‌ها، همانند نخبگان حوزه و دانشگاه و اقشار مختلف و به ویژه نهاد‌های حکومتی در این زمینه و جریان‌سازی و گفتمان‌سازی برای پی‌ریزی مفاهیم بنیادین نظام‌سازی و ارائه الگوی کاربردی در ساحت تمدن اسلامی از‌سوی اندیشمندان و محققان جامعه، شاهدی بر اهمیت این مقوله است. تحولات عالم نشان دهنده این اتفاق عظیم است که نظم نوین جهانی، به سمت اسلامیت و غلبه نظام حق بر باطل درحال صیرورت و دگرگونی است و تکرار‌ها و کلیشه‌های گذشته را برنمی تابد. مکاتبی نظیر مارکسیسم و لیبرالیسم با چالش‌های روز به روز، درحال نابودی و فرورفتن درگرداب و منجلاب خود کرده خویشند و بحران‌های گسترده در جوامعی که در روزگاری به این ایده‌ها تن درداده‌اند، شاهدی بر این مدعاست. پاسخ درست به نیاز‌های بشر تشنه امروز و شناساندن حیات طیبه اسلامی که غایت تمدن اسلامی است، وظیفه خطیر هر مسلمان متفکر و متعهد است و باید در صدر مفاهیم مورد توجه آنان باشد. در این کتاب تلاش شده است تا به چرایی و عوامل سازنده در مفهوم تمدن نوین اسلامی از خلال بیانات مقام معظم رهبری پرداخته شده و چارچوبی منقح در این‌باره ارائه شود. این امر، ضرورتی انکارناپذیر برای دنیای اسلام و حتی جهان امروز است....»

در بخشی از «نگاهی اجمالی به بیانات امام‌خامنه‌ای در باره تمدن اسلامی»، چنین می‌خوانیم: «در لابه‌لای این منجلاب ضعف و ذلتی که درمیان ملت‌ها و بلکه دولت‌ها مشاهده می‌شود و تقریباً همه در آن غرق‌اند یا به آن آلوده هستند، افق روشن و تابانی روزبه‌روز بیشتر طلوع می‌کند و خودش را بیشتر نشان می‌دهد و آن افق اسلام و ملت‌های اسلامی است. این از شگفتی‌های تاریخ است که درست در همان زمانی که قدرت‌های ضداسلامی نیرو می‌گیرند و ملت‌های ضعیف ضعیف‌تر می‌شوند، برخلاف قواعد ظاهری، ملت‌های مسلمان که غالباً یا عموماً در جناح ملت‌های ضعیف عالم قرار دارند، روزبه‌روز احساس شخصیت و هویت بیشتری می‌کنند و رو به احیا و بازسازی خویش می‌روند. نهضت اسلامی در دنیا، یک امر جدی و ملموس است. احساس هویت اسلامی در میان ملت‌های مسلمان بلکه درمیان جمعیت‌های مسلمان (یعنی در آنجا‌هایی که مسلمین یک ملت محسوب نمی‌شوند، بلکه یک جمعیت در اقلیت هستند) یک امر واضح و غیرقابل‌انکار است. گویی تمام عوامل دست به دست هم داده است، تا ایمان اسلامی و احساس مسلمانی را در باطن مسلمین عالم قوی کند و آن را به عمل و منش و تحرک بیرونی و ظاهری تبدیل نماید. این علائم نویددهنده اتفاقی میمون و مبارک است، که ما در اکنون و آینده شاهد رخ دادن آن خواهیم بود و قطعاً معادلات امروز را برهم خواهد زد....»