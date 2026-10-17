وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری ۱۱ تن از عوامل اصلی (لیدرها)، مرتبطین و تخریبگران اموال عمومی و شخصی سازماندهی شده در شهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر داد.

جوان آنلاین: اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان ایلام در ادامه اقدامات خود علیه مزدوران مجری توطئه دشمن جهت برهم زدن امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و شخصی، ۱۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان ملکشاهی را که در قالب ۳ تیم جداگانه سازماندهی شده بودند، شناسایی و بازداشت نمودند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این مزدوران دشمن در جریان کودتای دی ماه ۱۴۰۴ نیز با اقدامات وحشیانه و تخریبی گسترده خود از جمله تیراندازی به سمت نیروهای حافظ امنیت و مقر پلیس، هدایت اغتشاشگران، تخریب گسترده اماکن دولتی و عمومی و قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد، موجب بروز آسیب و ایجاد ناامنی برای شهروندان شده بودند.

اداره کل اطلاعات استان ایلام در اطلاعیه خود یادآور شد: از این عوامل مزدور، مقادیری سلاح گرم و سرد نیز کشف و ضبط شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ضمن تشکر مجدد از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره کل اطلاعات استان ایلام تاکید کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز بدانند، مرزداران ایران همیشه سربلند تاریخ دربرابر متجاوزان بیگانه، همچون گذشته در برابر آنها و مزدوران داعشی‌شان ایستاده‌اند و تا گرفتن انتقام حوادث تروریستی دی و اسفند ماه ۱۴۰۴ از پا نخواهند نشست «انا من المجرمین منتقمون»