مهندسی برق دیگر صرفاً با طراحی مدار، انتخاب تجهیزات و محاسبات فنی تعریف نمی‌شود و ورود شبکه‌های هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر، تجهیزات متصل، سامانه‌های ذخیره‌ساز، ساختمان‌های هوشمند و الگوریتم‌های کنترلی، مرز تصمیم فنی و پیامد حقوقی را باریک‌تر کرده است به طوری که امروز یک تصمیم درباره انتخاب تجهیز، تنظیم حفاظت یا نحوه بهره‌برداری ممکن است پس از وقوع حادثه، در قالب یک اختلاف حقوقی یا بیمه‌ای دوباره بررسی شود و همین واقعیت، مسئولیت حرفه‌ای مهندس را از مرحله طراحی تا بهره‌برداری و نگهداری امتداد می‌دهد. در پرونده‌های تخصصی برق نیز نمی‌توان فقط با مشاهده آثار خرابی درباره علت حادثه یا شخص مسئول داوری کرد، زیرا منشأ یک واقعه ممکن است در طراحی، اجرا، تنظیمات، کیفیت تجهیز، نگهداری، تغییرات بعدی یا نرم‌افزار کنترل نهفته باشد.

نخستین تفکیک ضروری در این حوزه، تمایز میان نقص فنی و مسئولیت حقوقی است و هر تجهیز معیوبی الزاماً حاصل تقصیر یک شخص نیست و هر خطای فنی نیز به خودی خود مسئولیت مدنی یا قراردادی ایجاد نمی‌کند. برای انتساب مسئولیت باید مشخص شود که شخص مورد نظر چه وظیفه‌ای بر عهده داشته، کدام الزام فنی، قراردادی یا حرفه‌ای رعایت نشده و میان رفتار یا قصور او و خسارت واردشده چه رابطه سببیتی وجود دارد. اگر تابلو برق دچار حریق شود، مشاهده سوختگی یا آثار اتصال کوتاه، به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که حادثه چرا رخ داده است. انتخاب نادرست تجهیزات حفاظتی، تنظیم نامناسب کلیدها، افزایش بار، ضعف اتصال هادی‌ها، نقص تولیدی، اختلال خنک‌کاری، فقدان سرویس دوره‌ای، تغییر غیرمجاز مدار یا خطای سامانه کنترل، هر یک ممکن است در شکل‌گیری حادثه نقش داشته باشند و گاه مجموعه‌ای از این عوامل در کنار هم علت مؤثر را بسازند.

از منظر کارشناسی، اهمیت این تفکیک در آن است که کارشناس رسمی باید واقعیت فنی را با دلیل و مستندات بازسازی کند و مرز آن را با تصمیم قضایی درباره مسئولیت حفظ نماید. بررسی علت حادثه باید از یک زنجیره مشخص عبور کند که طراحی، اجرا، تنظیمات، بهره‌برداری، نگهداری، تغییرات بعدی، وقوع حادثه و خسارت را به یکدیگر مرتبط می‌کند. حذف هر حلقه، امکان دارد تحلیل نهایی را مخدوش کند. در پرونده‌های پیچیده، همین نگاه زنجیره‌ای است که اجازه می‌دهد میان یک عیب موجود در تجهیز و عاملی که از نظر حقوقی باید پاسخگوی خسارت باشد، تمایز گذاشته شود.

گسترش انرژی خورشیدی و تولید پراکنده نیز دامنه این بررسی را وسیع‌تر کرده است. در یک واحد ساختمانی یا صنعتی ممکن است پنل خورشیدی، اینورتر، باتری ذخیره انرژی، سامانه مدیریت انرژی، شارژر خودروی برقی و تجهیزات حفاظتی هم‌زمان فعال باشند. در این مجموعه، هماهنگی حفاظتی بخشی از الزامات ایمنی پروژه محسوب می‌شود زیرا انتخاب نامتناسب اینورتر یا وسیله حفاظتی، تنظیم نادرست یا طراحی ناسازگار میان اجزا، امکان ایجاد اضافه‌ولتاژ، اختلال در تجهیزات مصرف‌کننده و وقوع حادثه را افزایش می‌دهد. بررسی خسارت در سامانه‌های نوین تولید و مصرف برق، بدون شناخت ارتباط میان اجزای آن، نتیجه کاملی به دست نمی‌دهد.

ورود هوش مصنوعی به سامانه‌های برق، این مسئله را لایه دیگری بخشیده است. الگوریتم‌های هوشمند در پیش‌بینی خرابی، مدیریت بار، تشخیص خطا، پایش وضعیت ترانسفورماتورها، بهینه‌سازی شبکه و کنترل تجهیزات صنعتی کاربرد دارند، اما هرچه تصمیم‌گیری فنی بیشتر به نرم‌افزار وابسته شود، تعیین منشأ خطا نیز به بررسی دقیق‌تری نیاز پیدا می‌کند. در یک حادثه ممکن است تولیدکننده نرم‌افزار، طراح سامانه، شرکت یکپارچه‌کننده، بهره‌بردار یا فردی که داده‌های ورودی را تغییر داده است، هر کدام در بخشی از زنجیره تصمیم نقش داشته باشند. نسخه نرم‌افزار، تنظیمات سیستم، داده‌های ورودی، هشدار‌های ثبت‌شده، سابقه تغییر تنظیمات، زمان وقوع خطا و سطح دسترسی کاربران، برای بازسازی رویداد اهمیت اثباتی پیدا می‌کنند.

همین مسئله درباره اینترنت اشیا و تجهیزات متصل نیز صدق میکند و بسیاری از تجهیزات جدید، زمان قطع و وصل، جریان مصرفی، دمای تجهیز، تعداد خطاها، عملکرد رله حفاظتی، تغییرات تنظیمات و هشدار‌های سامانه را ثبت می‌کنند و این داده‌ها پس از حادثه می‌توانند مسیر وقوع واقعه را روشن کنند. با این حال، ارزش کارشناسی داده دیجیتال به صرف وجود آن در یک فایل یا تصویر صفحه نمایش تثبیت نمی‌شود. منبع داده، نحوه استخراج، تاریخ ثبت، تمامیت اطلاعات، قابلیت اعتماد سامانه و ارتباط داده با تجهیز مورد بررسی باید احراز شود و کارشناس نباید صرفاً بر مبنای سندی که یکی از طرفین ارائه کرده، نتیجه قطعی صادر کند.

قرارداد نیز در تعیین حدود مسئولیت نقش مستقیم دارد. بسیاری از اختلافات مهندسی از جایی آغاز می‌شوند که وظایف طرفین، حدود طراحی، مسئولیت اجرا، نحوه تأیید تغییرات یا تعهدات مربوط به نگهداری به روشنی تعیین نشده باشد. مهندس برق علاوه بر دانش فنی، باید حدود تعهد حرفه‌ای خود را در قرارداد بشناسد و اقدامات مهم پروژه را به گونه‌ای ثبت کند که در صورت اختلاف، امکان تشخیص وظیفه و عملکرد هر طرف وجود داشته باشد. گزارش بازدید، نقشه‌های تأییدشده، صورت‌جلسات، نتایج آزمون‌ها، مشخصات تجهیزات، گزارش‌های عدم انطباق، اخطار‌های کتبی، تغییرات نقشه، دستورات کارفرما، گزارش تحویل و سوابق تعمیر و نگهداری، بخشی از همین زنجیره مستندات هستند.

استاندارد‌ها نیز در این تحلیل جایگاهی اساسی دارند، اما استناد به عنوان یک استاندارد به تنهایی کافی نیست. دامنه کاربرد، تاریخ اجرا، مشخصات پروژه و تعهدات قراردادی باید بررسی شود، به‌ویژه در پروژه‌های قدیمی که ممکن است طراحی و اجرای آنها بر مبنای مقررات و استاندارد‌های زمان اجرای پروژه انجام شده باشد. از همین رو، کارشناس نمی‌تواند یک الزام فنی را بدون احراز ارتباط آن با پروژه، مبنای قطعی تقصیر قرار دهد. این دقت، هم از انتساب نادرست مسئولیت جلوگیری می‌کند و هم کیفیت گزارش کارشناسی را افزایش می‌دهد.

مسئولیت مهندس ناظر نیز از همین منظر باید ارزیابی شود. ناظر صرفاً با امضای اسناد پروژه وظیفه خود را انجام نمی‌دهد و ارزش حقوقی اقدامات او به حدود تعهد، بازدیدها، اخطارها، گزارش عدم انطباق و واکنش وی نسبت به تغییرات بستگی دارد. مستندسازی حرفه‌ای در اینجا نقش دفاعی نیز پیدا می‌کند، زیرا پس از گذشت زمان، حافظه افراد ممکن است جزئیات پروژه را حفظ نکند، اما اسناد معتبر می‌توانند نشان دهند چه تصمیمی گرفته شده، چه هشداری داده شده و چه اقدامی انجام گرفته است.

جمع‌بندی این بحث به مفهوم «پیشگیری حقوقی» در مهندسی برق می‌رسد. پیشگیری حقوقی یعنی ریسک مسئولیت پیش از وقوع اختلاف شناسایی شود، حدود وظایف و استاندارد‌های مورد استفاده روشن باشد، تغییرات و عدم انطباق‌ها ثبت شوند، نتایج آزمون‌های تحویل مستند بمانند و سوابق بهره‌برداری و سرویس‌های دوره‌ای حفظ شوند. پس از وقوع حادثه نیز تا حد امکان نباید وضعیت محل تغییر کند و ادله فنی باید برای بررسی کارشناسی محفوظ بماند. چنین رویکردی مسئولیت را از یک واکنش پس از حادثه به بخشی از فرایند حرفه‌ای مهندسی تبدیل می‌کند.

در نهایت، پیچیده‌تر شدن تجهیزات برق، مسئولیت مهندس را از دانش طراحی فراتر برده است. مهندس حرفه‌ای باید بداند تصمیم فنی او ممکن است مدت‌ها بعد در یک پرونده قضایی یا بیمه‌ای بررسی شود و به همین دلیل، طراحی ایمن، اجرای منطبق، شناخت قرارداد، رعایت استاندارد‌های مرتبط و ثبت مستندات باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و مسئولیت هر طرف پروژه از ابتدا در اسناد فنی و قراردادی به‌روشنی قابل ردیابی باشد تا اختلاف به جای حدس و برداشت، بر پایه واقعیت‌های قابل اثبات بررسی شود. کارشناس رسمی نیز باید میان نقص فنی، تخلف حرفه‌ای، رابطه سببیت و میزان خسارت تفکیک کند و فقط بر پایه داده‌های قابل بررسی اظهارنظر نماید. در مهندسی برق امروز، بخشی از ایمنی پروژه در سیم و کابل و رله خلاصه نمی‌شود، بلکه مستندسازی دقیق و شناخت آثار حقوقی تصمیمات فنی نیز بخشی از همان ایمنی است.