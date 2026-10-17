جزییات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس

جوان آنلاین: حجت الاسلام علیرضا سلیمی، درباره فرآیند بررسی برنامه‌ها و صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و نیروهای مسلح گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فرصت سخنگوی کمیسیون‌های مرتبط برای بیان گزارش کمیسیون درباره وزیر پیشنهادی دفاع ۱۰ دقیقه است که در این موضوع کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش‌های خود را به صورت جداگانه قرائت خواهند کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس‌جمهور در صورتی که در جلسه صحن برای دفاع از وزیر پیشنهادی حاضر شود، ضمن معرفی وزیر پیشنهادی به مدت یک ساعت از او دفاع خواهد کرد و می‌تواند بخشی از زمان خود را به نمایندگان بدهد.

سلیمی افزود: طبق مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس، در ادامه نمایندگان مخالف و موافق درباره برنامه وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهند کرد و هریک از نمایندگان در جلسه علنی و زمان بررسی برنامه‌ها، حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگری قرار دهند.

وی در ادامه گفت: پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، وزیر پیشنهادی به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه‌های خود فرصت خواهد داشت. پس از پایان مباحث، رأی‌گیری درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع انجام می‌شود و شمارش و اعلام نتیجه آرا نیز پس از رأی‌گیری صورت خواهد گرفت.

سلیمی درپاسخ به این سوال که آیا بررسی برنامه وزیر پیشنهادی دفاع به صورت وبیناری با رای الکترونیک است یا سازوکار دیگری برای آن در نظر گرفته شده، عنوان کرد: درباره رای گیری، آیین نامه داخلی مجلس رعایت خواهد شد، اما درباره شکل رای گیری هنوز تصمیم گیری نشده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلانی خاطرنشان کرد: قطعا رای گیری به صورت سنتی با ورقه نخواهد بود. اما اینکه رای گیری به صورت الکترونیکی باشد یا ترکیبی از الکترونیکی و ورقه باشد یا شکل دیگری، چند مدل پیشنهاد شده که در جلسه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی که قرار است امشب یا فردا صبح برگزار شود، در این باره تصمیم گیری می‌شود.

همچنین عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس امروز در جمع خبرنگاران گفت: جلسه فردا یکشنبه به‌ صورت مجازی برگزار خواهد شد و در این جلسه، بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر دفاع نیز در دستور کار قرار دارد.