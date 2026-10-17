جوان آنلاین: سرهنگ جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به انتشار تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اظهار کرد: کلاهبرداران با سوءاستفاده از تمایل مردم به خرید کالا با قیمت پایین، ممکن است با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، مبالغی را تحت عنوان بیعانه، هزینه ارسال یا پیش‌پرداخت دریافت کرده و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با خریدار قطع کنند.

وی افزود: در برخی موارد نیز ممکن است گوشی‌های عرضه‌شده واقعاً وجود داشته باشند، اما قرار گرفتن قطعات الکترونیکی در معرض آب‌شور دریا و رطوبت شدید می‌تواند موجب خوردگی قطعات داخلی، آسیب به بردها، باتری و نمایشگر و بروز اختلال‌های پنهان در عملکرد دستگاه شود؛ مشکلاتی که ممکن است پس از خرید نمایان شده و خسارت مالی به خریدار وارد کند.

مختاررضایی با اشاره به مخاطرات قانونی و مخابراتی خرید این‌گونه کالاها تصریح کرد: در صورت ورود غیرقانونی گوشی یا نداشتن شرایط لازم برای ثبت در سامانه همتا، امکان قطع خدمات شبکه تلفن همراه وجود دارد. همچنین، نبود فاکتور معتبر، ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش، پیگیری حقوقی و جبران خسارت را برای خریداران دشوار می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در ادامه بر رعایت اصول خرید امن تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از پرداخت هرگونه بیعانه یا پیش‌پرداخت پیش از مشاهده و بررسی کالا و احراز هویت فروشنده خودداری کنند و فریب قیمت‌های بسیار پایین و تبلیغات هیجان‌انگیز در فضای مجازی را نخورند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خرید تلفن همراه و سایر تجهیزات الکترونیکی باید از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز انجام شود و خریداران ضمن دریافت فاکتور رسمی، از اصالت کالا، قابلیت ثبت در سامانه همتا و برخورداری از ضمانت معتبر اطمینان حاصل کنند. شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق مجاری رسمی پلیس فتا گزارش دهند.