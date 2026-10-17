کد خبر: 1385216
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تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

عراق: کشورهای اسلامی برای تحقق صلح و ثبات تلاش کنند

ق نخست وزیر عراق در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد خواهان افزایش تلاش های این کشورها برای تحقق صلح و ثبات منطقه ای شد.

جوان آنلاین: علی الزیدی نخست وزیر عراق در آغاز نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد: بحران های منطقه ای و بین المللی باعث می شود تا به سمت همکاری های مشترک بیشتری برای محافظت از منافع ملت هایمان حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: این سازمان یک رکن مهم در تقویت روابط برادرانه و همبستگی میان ملت های ما به شمار می رود. بر موضع اصولی عراق در قبال مسئله فلسطین به عنوان مرکز اصلی درگیری ها در منطقه تاکید داریم.

الزیدی بیان کرد: باید حقوق ملت فلسطین در نظر گرفته شود. تضمین حقوق ملت فلسطین پایه و اساس امنیت منطقه و ثبات آن به شمار می رود. عراق از پیامدهای درگیری ها در منطقه و آثار اقتصادی آن رنج برده و همچنان می برد.

وی گفت: همکاری و پذیرش تفاوت ها کلید تفاهم و از بین بردن اختلافات و تقویت اتحاد در امت اسلامی است. ما خواهان آزادی تجارت و حمایت از مسیرهای آن و تضمین انتقال کالاها در گذرگاه های بین المللی هستیم. عراق طرح ابتکاری را برای اتصال یکپارچه شبکه‌های انرژی، خطوط ریلی، سامانه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات دیجیتال را ارائه می کند. از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی می خواهیم تلاش های بیشتری برای تحقق ثبات و صلح در منطقه به کار بگیرند.

برچسب ها: عراق ، علی الزیدی ، اسلامی
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