گزارش از دومین حمله به یک نفتکش‌ در نزدیکی سواحل عربستان

جوان آنلاین: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز شنبه اعلام کرد دومین حمله به یک نفتکش در منطقه‌ای در نزدیکی سواحل عربستان سعودی گزارش شده است.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، این حادثه ساعت ۱۹:۲۲ به وقت گرینویچ روز جمعه، در فاصله حدود ۷۸ مایل دریایی، معادل ۱۴۴ کیلومتر، شمال‌شرق شهر الجبیل رخ داد.

ناخدای نفتکش گزارش داد که این شناور هدف شلیک یک نارنجک‌انداز راکتی از سوی سرنشینان یک قایق کوچک قرار گرفته و بخش عقبی سمت چپ آن آسیب دیده است.

تمامی خدمه شناسایی شده و در سلامت هستند. با این حال، ارزیابی کامل میزان خسارات وارده به نفتکش و پیامدهای احتمالی زیست‌محیطی این حادثه هنوز انجام نشده است.

مقام‌های مسئول در حال بررسی این حادثه هستند و سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از شناورهای فعال در منطقه خواسته است با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

این حادثه پس از آن رخ داد که سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس ساعاتی پیش از اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش دیگر در فاصله حدود ۶۸ مایل دریایی، معادل ۱۲۶ کیلومتر، شمال‌شرق الجبیل خبر داده بود. در حادثه نخست، تمامی خدمه با سلامت تخلیه شدند و گزارشی از پیامدهای زیست‌محیطی منتشر نشد.