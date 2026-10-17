دستورکار هفته جاری مجلس؛ بررسی سوال از وزیر اقتصاد

سوال نماینده اردکان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اقتصاد در دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

جوان آنلاین: جلسات علنی مجلس در هفته جاری در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به صورت مجازی برگزار می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور)

لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

بررسی لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اخذ رای اعتماد

سوال مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اقتصاد

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها