\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a: \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0639\u0627\u0642\u0628\u062a \u0633\u0631\u067e\u06cc\u0686\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632\u060c \u0633\u0648\u062e\u062a\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u0633\u062a.