حملات صورت گرفته علیه یمن طی سال های گذشته نشان می دهد که مناطق مسکونی و مدارس این کشور جزو بانک اهداف دشمنان به شمار می رود و کودکان یمنی بخشی مهمی از قربانیان را تشکیل می دهند.

جوان آنلاین: در حالی که تجاوزات عربستان سعودی علیه یمن طی روزهای گذشته شدت گرفته بررسی جنایات ثبت شده طی سال های جنگ و ویرانی در یمن از مارس ۲۰۱۵ تا ژوئیه ۲۰۲۰ بیانگر آن است که کودکان یمنی بخش مهمی از قربانیان این حملات را تشکیل می دهند. در اوت ۲۰۱۸ طی حمله هوایی به یک اتوبوس در منطقه مجز استان صعده که در حال انتقال دانش آموزان یمنی بود دست کم ۵۱ تن به شهادت رسیدند.

در این حمله از مهمات آمریکایی ۵۰۰ پوندی استفاده شد. ائتلاف سعودی در آن زمان مدعی وقوع اشتباه در انجام این حمله شد. حملات هوایی در ژوئن ۲۰۱۵ در صعده و مشخصا روستای آل العرم باعث شهادت ۳۶ کودک و تخریب گسترده خانه های مردم یمن شد.

در ۱۵ سپتامبر همان سال سه حمله هوایی علیه منطقه باقم شهادت ۱۱ کودک و زن را به دنبال داشت. حمله به منطقه الحظیره در صنعا در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ باعث شهادت دست کم ۱۱ زن و کودک شد. بازار الخمیس در استان حجه در مارس ۲۰۱۶ شاهد وقوع حملات هوایی بود که طی آن ۲۵ کودک به شهادت رسیدند. در همان زمان نیز اعلام شد که این حمله هوایی با استفاده از مهمات آمریکایی صورت گرفت.

استان الحدیده نیز در اوت ۲۰۱۸ شاهد حمله به یک خودرو حاوی آوارگان یمنی بود که در پی آن ۲۲ کودک به شهادت رسیدند. سپتامبر ۲۰۱۶ حمله به بازار منطقه الحوک حدیده باعث شهادت هفت کودک و تخریب ۱۴ خانه شد. در حمله هوایی می ۲۰۱۹ به یک پمپ بنزین در ماویه هفت کودک به شهادت رسیدند.

هدف قرار گرفتن یک مدرسه در منطقه حیدان استان صعده در اوت ۲۰۱۶ با حضور کودکان هشت سال به بالا ۳۸ شهید و زخمی برجای گذاشت. مدرسه ابتدایی الفلاح در شمال شرق صنعا نیز در ژانویه ۲۰۱۷ هدف حمله قرار گرفت که به دنبال آن هشت کودک به شهادت رسیدند. حملات هوایی فوریه ۲۰۲۰ علیه مناطق مسکونی منطقه المصلوب ۴۴ شهید و زخمی در میان کودکان برجای گذاشت.

همچنین هدف قرار گرفتن خانه های مسکونی در مارس ۲۰۱۹ در استان حجه باعث شهادت ۱۲ کودک شد. حملات صورت گرفته علیه مناطق مسکونی در ژوئیه ۲۰۲۰ در حجه باعث شهادت هشت زن و کودک، در ژوئیه ۲۰۱۷ علیه المخا باعث شهادت هفت کودک و سپتامبر ۲۰۱۶ علیه صنعا باعث شهادت ۵ کودک شد.

۱۶ کودک نیز در حمله به یک مراسم عروسی در روستای سنبان در اکتبر ۲۰۱۵ به شهادت رسیدند. هدف قرار گرفتن خانه های مسکونی وابستهبه شرکت تولید برق در شهر المخا در ژوئیه ۲۰۱۵ باعث شهادت ۱۰ کودک شد.