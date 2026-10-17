آغاز به‌ کار نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد

پنجاه ‌و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی امروز شنبه در بغداد پایتخت عراق آغاز به‌کار کرد و ریاست شورا به کشور عراق منتقل شد.

جوان آنلاین: دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق پنجاه و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی را که به میزبانی بغداد برگزار می‌شود، افتتاح کرد.

سفیر «حسنین کامل» سخنگوی نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جریان سخنرانی خود در این نشست اظهار داشت: «پس از افتتاح نشست توسط علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق ، بغداد ریاست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی را از ترکیه تحویل گرفت.»

وی افزود که نمایندگان تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این نشست حضور دارند و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت کرده است.

کامل همچنین خاطرنشان کرد که ۴۰ سازمان بین‌المللی در این نشست مشارکت دارند.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۵ مهر، به منظور شرکت در پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی، وارد فرودگاه بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت.

پنجاه و دومین اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی، ۲۵ و ۲۶ مهر در بغداد برگزار می‌شود. شعار محوری این نشست «گفت‌وگو و همبستگی، دو ستون اساسی برای ترویج صلح و توسعه پایدار» است. وزیر امور خارجه در این سفر ضمن سخنرانی در اجلاس وزیران، با همتایان خود از کشورهای اسلامی دیدار و رایزنی‌های دو جانبه خواهد داشت.