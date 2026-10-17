معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از ثبت ۲۷۳ مورد حادثه و امدادرسانی به ۵۰۰ مصدوم در ۷۲ ساعت گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: محمدحسین کبادی اظهار کرد: در عملیات‌های امدادی این مدت، ۱۷۰ مصدوم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵۶ نفر نیز خدمات درمانی را در محل حادثه دریافت کردند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در ۱۹ عملیات نجات فنی و رهاسازی، به نجات افراد گرفتار کمک کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: در این بازه زمانی، ۲۶ نفر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند که شامل انتقال ۱۶ نفر به اماکن امن، اسکان اضطراری چهار نفر و توزیع اقلام امدادی میان ۹ نفر بود.

کبادی با اشاره به ظرفیت عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این مأموریت‌ها گفت: ۹۹۸ نیروی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در قالب ۳۴۴ تیم عملیاتی، مسئولیت امدادرسانی و ارائه خدمات به افراد آسیب‌دیده را بر عهده داشتند.