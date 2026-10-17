پزشکیان: فیلم کوتاه صدای نسل امروز و نگاه آنها به جهان و آینده است

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در پیامی به چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فیلم کوتاه را صدای نسل امروز و فرصتی برای روایت خلاقانه واقعیت‌های ایران و جهان دانست.

جوان آنلاین: متن پیام مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور کشورمان به دوره چهل و سوم این رویداد به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ایران، سرزمین مردمانی است که در طول تاریخ، در سایه فرهنگ اصیل و تمدن درخشان خود، در عرصه علم و هنر همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و حاصل تلاش و خلاقیت نسل‌های پی‌درپی را به میراثی ماندگار برای آیندگان تبدیل کرده‌اند. امروز نیز این مسیر در اندیشه نسل جدید ادامه دارد.

سینما یکی از مهم‌ترین زبان‌های روایت این زندگی و این فرهنگ است؛ زبانی که می‌تواند آنچه را که مردم می‌بینند، تجربه می‌کنند و برای آینده خود می‌خواهند، به تصویر بکشد و با دیگران به اشتراک بگذارد.

فیلم کوتاه، با فرصت و امکانی که برای نگاه‌های تازه، تجربه‌های نو و روایت‌های خلاقانه فراهم می‌کند، بخشی از واقعیت امروز ایران و جهان را صادقانه و هنرمندانه روایت می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فرصتی ارزشمند برای گردهم آمدن این نگاه‌ها و گفت‌وگو میان سینماگران ایران و جهان است و زمینه‌ای برای شناخت بیشتر ملت‌ها از یکدیگر و نزدیک‌تر شدن انسان‌ها از مسیر هنر و فرهنگ فراهم می‌آورد.

امروز بیش از همیشه به هنر و روایت‌هایی نیاز داریم که انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند، زمینه گفت‌وگو و درک متقابل را فراهم آورند و امید، همدلی و امکان ساختن آینده‌ای بهتر را در متن زندگی مردم جست‌وجو کنند. فیلم کوتاه، با صمیمیت و جسارتی که در روایت دارد، صدای نسل امروز و نگاه آنان به جهان و آینده است.

برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به همه هنرمندان، سینماگران، جوانان خلاق و مهمانان این جشنواره فرهنگی و هنری خوشامد می‌گویم و برای این رویداد، روزهایی سرشار از خلاقیت، گفت‌وگو و تجربه‌های تازه آرزو می‌کنم.