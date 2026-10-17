طلای جهانی زیر فشار تورم آمریکا؛ آیا اونس آماده ریزش بیشتر است؟

اونس جهانی طلا زیر فشارتورم آمریکا و انتظارات نرخ بهره قرارگرفته و برای بازگشت به مسیر صعودی باچالش روبه‌روست.

جوان آنلاین: بازار جهانی طلا امروز، شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، در تعطیلی معاملات معمول بازارهای بین‌المللی قرار دارد؛ ازاین‌رو، قیمت اونس در این روز بر مبنای آخرین نرخ‌های ثبت‌شده در پایان معاملات جمعه ارزیابی می‌شود. در آخرین معاملات هفته، هر اونس طلای نقدی در محدوده ۴ هزار و ۱۶۵ دلار قرار گرفت و عملکرد هفتگی آن از افت حدود ۰.۷ درصدی حکایت داشت. اکنون نگاه فعالان بازار به آغاز معاملات هفته آینده دوخته شده است تا مشخص شود فشارهای اقتصادی روزهای گذشته همچنان ادامه خواهد داشت یا خریداران برای جبران افت قیمت وارد میدان می‌شوند.

مهم‌ترین عاملی که در روزهای اخیر بر بازار طلا اثر گذاشته، نگرانی از تداوم تورم در آمریکاست. افزایش قیمت‌ها باعث شده است انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو بار دیگر در کانون توجه قرار گیرد. اگر تورم در سطوح بالا باقی بماند، احتمال حفظ نرخ بهره در محدوده‌های بالا یا حتی افزایش دوباره آن می‌تواند تقویت شود؛ موضوعی که معمولاً به زیان طلا تمام می‌شود، زیرا این فلز برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بهره‌دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند.

با این حال، رابطه میان تورم و قیمت طلا همیشه مستقیم نیست. افزایش تورم از یک سو می‌تواند تقاضا برای طلا را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تقویت کند، اما از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی آمریکا برای مهار فشارهای قیمتی به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری روی بیاورد، افزایش بازده دارایی‌های بهره‌دار می‌تواند جذابیت طلا را کاهش دهد. در شرایط فعلی، همین تضاد باعث شده است معامله‌گران برای تعیین جهت بعدی بازار با احتیاط بیشتری عمل کنند.

دلار آمریکا نیز یکی از متغیرهای کلیدی در چشم‌انداز اونس به شمار می‌رود. تضعیف دلار معمولاً به نفع طلاست، زیرا خرید این فلز را برای سرمایه‌گذاران خارج از آمریکا ارزان‌تر می‌کند. در مقابل، تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت وارد کند. بنابراین، در آغاز معاملات هفته آینده، رفتار این دو متغیر می‌تواند سرنخ مهمی از قدرت خریداران و فروشندگان ارائه دهد.

اگر در معاملات دوشنبه نگرانی از افزایش نرخ بهره تشدید شود و دلار در موقعیت قدرتمندتری قرار بگیرد، احتمال ادامه فشار نزولی بر اونس وجود خواهد داشت. در مقابل، کاهش بازده اوراق و تضعیف دلار می‌تواند به بهبود قیمت کمک کند. البته برای تأیید بازگشت طلا به روند صعودی، افزایش مقطعی قیمت کافی نیست و بازار باید بتواند بخشی از افت اخیر را جبران کند و در سطوح بالاتر تثبیت شود.

تحولات ژئوپلیتیکی نیز همچنان می‌توانند بر رفتار سرمایه‌گذاران اثر بگذارند. افزایش تنش‌های سیاسی و اقتصادی معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت می‌کند، اما اگر این تحولات به افزایش بیشتر قیمت انرژی و تشدید تورم منجر شوند، ممکن است هم‌زمان انتظارات مربوط به نرخ بهره را نیز تغییر دهند. به همین دلیل، واکنش طلا به اخبار سیاسی و اقتصادی به شرایط کلی بازار و نحوه ارزیابی معامله‌گران از پیامدهای آن اخبار بستگی دارد.

در مجموع، وضعیت اونس جهانی در روز شنبه را باید در چارچوب تعطیلی بازار و بر اساس آخرین معاملات جمعه تحلیل کرد، نه به‌عنوان نتیجه معاملات جدید. افت هفتگی طلا نشان می‌دهد نگرانی از سیاست پولی آمریکا همچنان یکی از موانع اصلی رشد قیمت است، اما مسیر آینده هنوز به داده‌های اقتصادی و واکنش بازارهای مالی در هفته جدید بستگی دارد. با بازگشایی معاملات در روز دوشنبه، جهت حرکت دلار، تغییرات بازده اوراق خزانه‌داری و ارزیابی تازه معامله‌گران از سیاست فدرال رزرو، نقش مهمی در تعیین روند کوتاه‌مدت طلا خواهند داشت.