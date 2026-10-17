سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در جلسه علنی فردا بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر دفاع در دستور کار قرار دارد.

جوان آنلاین: عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی فردا (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) به‌ صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، وی افزود: در این جلسه، بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر دفاع نیز در دستور کار قرار دارد.

گودرزی در تشریح کیفیت جلسه رای اعتماد، گفت: نمایندگان موافق و مخالف فرصت خواهند داشت دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح کنند. همچنین وزیر پیشنهادی دفاع نیز فرصت خواهد داشت تا با ارائه توضیحات و تشریح برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود به پرسش‌های مطرح‌ شده پاسخ دهد.

گودرزی تأکید کرد: در پایان جلسه، رای‌گیری درباره صلاحیت و اعطای رای اعتماد به وزیر دفاع با مشارکت نمایندگان مجلس انجام خواهد شد و نتیجه آن، تکلیف ادامه فعالیت وزیر پیشنهادی در این مسئولیت را مشخص خواهد کرد.